Iran Barbosa registra diálogo com pequenos agricultores do Baixo São Francisco

Na Sessão Plenária desta terça-feira, 05 de abril, o deputado Iran Barbosa subiu à Tribuna da Casa Legislativa para registrar que esteve no Baixo São Francisco nesse último final de semana. Segundo o parlamentar, a agenda foi proveitosa por proporcionar amplo diálogo com a população da região, e em especial, com os pequenos agricultores da região.

“Contamos com o acompanhamento de pequenos agricultores que integram o Movimento de Pequenos Agricultores de Sergipe, o MPA. Ouvimos todos os problemas e demandas que essas pessoas apresentam. Essas questões eu já havia trazido para a Tribuna dessa Casa, já temos procurado contribuir trazendo Emendas ao Orçamento para ajudar nesses problemas, a exemplo da falta de assistência técnica mais efetiva para esses agricultores, que não têm o suporte dos Governos, das três esferas”, apontou Iran.

O deputado disse ainda que os pequenos agricultores estão sem a cobertura de Linhas de Crédito específicas, que possam ajudá-los a estimular na produção. “Vale lembrar que a comida que chega na nossa mesa, o arroz, o milho, a batata, o feijão, a comida real, é produzida por eles, os pequenos agricultores”, frisou.

Outro problema anunciado por Iran Barbosa, foi a falta de sementes para o plantio. “Um problema muito grave é a efetiva de distribuição de sementes. O programa não tem não tem atendido as expectativas e as necessidades dos agricultores”, externou, enfatizando ainda que os pequenos agricultores enfrentam também a falta de água, de rodovias para o escoamento, de bombas de irrigação, de perdas de safras.

Iran Barbosa concluiu sua exposição na Tribuna da Casa avisando que estará negociando com os órgãos estaduais e federais que possam solucionar os problemas enfrentados pelos pequenos agricultores. “Um série de situações que iremos estar pautando nos lugares que em que elas precisam ser resolvidas, que têm condições de solução”, salientou o deputado.

Foto: Jadilson Simões

Por Stephanie Macêdo