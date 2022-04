Joaquim da Janelinha lança o 1º torneio de futebol: Augusto Franco, 40 anos

Dando início às comemorações de aniversário doa 40 anos do conjunto Augusto Franco, localizado no bairro Farolândia, na noite de ontem, 4, o vereador por Aracaju, Joaquim da Janelinha (PROS), se reuniu com os representantes dos times: Canabis, Guerreiros, Augusto Franco e Alan Esporte Net; com o objetivo de organizar o 1º torneio de futebol: Augusto Franco, 40 anos.

“Organizado pelo amigo Enoque, ex-atleta de futebol e morador do conjunto, e contando com o nosso total apoio, o evento ficou agendado para o próximo dia 21, no Campo do Barroso”, disse Joaquim que ainda enfatizou para que todos fiquem de olho nos informativos das suas redes sociais oficiais.

“Continuem acompanhando nossos canais de comunicação digital; neles constarão o convite e programação para esse grande evento em comemoração aos 40 anos do nosso conjunto”, finalizou.

Foto assessoria

Por Monique Costa