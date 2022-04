Mil casas em Socorro: contemplados iniciam assinatura do contrato

O ato de assinar o contrato do imóvel levou muitos contemplados das mil casas, construídas em Nossa Senhora do Socorro pela Prefeitura de Socorro junto ao Governo Federal, às lágrimas. O último passo que antecede a entrega dos imóveis teve início, na manhã desta terça-feira, 5, no Centro Cultural Gilson Prado Barreto, localizado na sede do município.

Cerca de 50 servidores municipais foram mobilizados para orientar os contemplados no momento da assinatura das três vias do contrato com a Caixa Econômica Federal. Após a assinatura, os beneficiários obtiveram o termo de recebimento de imóvel que servirá para solicitar a ligação da energia e da água. Uma equipe da Energisa esteve no local para receber a solicitação de ligação e facilitar os transmites. Além disso, a Caixa notificou os beneficiários acerca, por exemplo, da proibição de venda e aluguel do imóvel e sobre os riscos do não pagamento da mensalidade do imóvel.

De acordo com a secretária de Assistência Social, Michelle Marry, a Prefeitura, por meio das Secretarias de Assistência Social e de Planejamento, tem contribuído para a realização desde o início do processo. Para possibilitar uma melhor fluidez da assinatura dos contratos e a organização do ambiente, os servidores municipais participaram de um treinamento.

“Disponibilizamos um espaço adequado, aconchegante e climatizado para possibilitar que esse momento seja inesquecível de todas as formas. Além disso, disponibilizamos também nossos servidores para colher a documentação e auxiliar na assinatura”, detalhou o secretário de Planejamento, Francisco Nascimento. A logística contou com apoio da Guarda Municipal de Socorro (GMS), Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) e da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Também estiveram presentes, representantes da Caixa e da construtora JFilhos.

Realização

A autônoma Bruna Santos, de 23 anos, foi a primeira contemplada a assinar o contrato. Seu imóvel fica no empreendimento da Vila Formosa. “Estou muito feliz por esse momento, por ter sido abençoada e agradeço muito a Deus por conquistar a minha casa própria”, disse. Bruna esteve acompanhada pelo seu esposo, o profissional de logística, William Henrique, de 25 anos.

No dia que comemora 40 anos, a dona de casa Claudineide dos Santos, não poderia receber presente melhor. No momento da assinatura do contrato, ela não conteve as lágrimas. “Esse momento não tem explicação, é a realização de um sonho, ainda mais hoje que é um dia especial pra mim. Agradeço a Deus e a Prefeitura de Socorro por realizar meu sonho e todas essas famílias”, declarou Claudineide, mãe de Maria de Eduarda, diagnosticada com microcefalia.

Assinatura dos Contratos

O cronograma de assinatura foi dividido pela letra inicial do nome do contemplado. Nesta terça-feira, assinaram os contemplados com nomes com iniciais de A a D, na quarta-feira, 6, deverão assinar os contemplados com nomes com iniciais de E a J, na quinta-feira, 7, os contemplados com nomes com iniciais de K a M, e finaliza na sexta-feira, 8, com a assinatura dos contemplados com nomes com iniciais de N a Z, das 9h às 13h. Dessa forma, devem assinar por dia, 250 contemplados.

Os contemplados devem comparecer com RG e CPF tanto do titular quanto do cônjuge. O cônjuge também deve estar presente para assinar o contrato. O Número de Inscrição Social (NIS) também deve ser apresentado no ato da assinatura. Quem possui procuração em nome de um contemplado deve levar a documentação própria e de quem representa.

Fonte e foto assessoria