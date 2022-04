Município de Salgado é beneficiado com uma caçamba

Salgado não para de avançar. Nesta segunda-feira, 4 de abril, o município deu mais um passo rumo ao desenvolvimento, pois foi realizada a entrega de uma caçamba nova que servirá para os serviços das Secretarias Municipais de Obras e de Transporte.

O veículo é fruto de uma emenda parlamentar do deputado federal Fábio Reis, que o destinou para o município, bem como de uma parceria com a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf., que foi representada pelo superintendente, Marcos Alves Filho.

“Nosso objetivo é reconstruir Salgado. Essa gestão está aqui com uma dedicação diária para melhorar o município. Porque aqui ninguém é melhor do que ninguém e o resultado é um só, de todos trabalhando para e pelo povo de Salgado”, ressaltou o deputado federal Fábio Reis.

Com a caçamba, o município aumentou sua frota de veículos e vai ajudar as Secretarias Municipais de Transporte e de Obras na otimização dos serviços para a população. Após a cerimônia de entrega, a caçamba nova percorreu algumas ruas da cidade.

“Esse caminhão é fundamental para o nosso município. A gente sabe o quanto é sofrido para o povo ter uma estrada de má qualidade, então esse veículo vai servir para o piçarramento e para outras ações da nossa gestão que tem o compromisso de melhorar a vida da nossa gente. Não tenho palavras para descrever o quanto estou feliz nesse momento”, disse o prefeito Givanildo Costa.

Ascom – Prefeitura de Salgado