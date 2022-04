Nova diretoria da ABIH de Sergipe é empossada em Aracaju

A nova diretoria da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Sergipe (ABIH-SE) foi empossada na noite desta segunda-feira (04), em cerimônia de posse que aconteceu na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese). O evento contou com a presença de autoridades e empresários do trade turístico e hoteleiro, que prestigiaram o ato da entidade, uma das associações empresariais de classe mais antigas do turismo, que tem o objetivo de incentivar o turismo e desenvolver a hotelaria sergipana.

O Prof. José Wilson do Hotel Vidam foi empossado como presidente da ABIH-SE para o biênio 2023-2024, juntamente com a mesa diretora composta pela vice-presidente, Raira Freitas, do Hotel Resort Makai; a segunda vice-presidente, Raquel Queiroz, do Recanto da Orla; a diretora administrativa, Kátia Sandra Pimentel do Xingó Parque Hotel; o vice-diretor administrativo, João Menezes, do Hotel Arcus; o diretor-financeiro, João Paulo de Andrade, do Hotel Del Mar; e o vice-diretor financeiro, Alexandro de Oliva, do Hotel Aquários.

O ex-presidente da entidade, Antônio Carlos Franco Sobrinho, fez um apanhado sobre as ações desenvolvidas durante os quatro anos em que esteve à frente da associação e agradeceu o apoio do poder público e das entidades que auxiliaram na divulgação do destino Sergipe. “O principal objetivo da minha gestão, além da defesa dos interesses da hotelaria foi sem sombra de dúvidas a promoção e divulgação do nosso destino e o fortalecimento do turismo. Durante esse período divulgamos o nosso estado em dezenas de cidades do país, colocando Sergipe e a nossa capital Aracaju nas prateleiras do mercado nacional. Nós hoteleiros temos o entendimento de que essas ações são capazes de aumentar as taxas de ocupação, além de movimentar toda a cadeia econômica do setor, gerando emprego e renda para toda a sociedade”, declarou Franco.

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, disse que o Brasil está descobrindo, de forma gradativa, o destino Aracaju, e destacou os investimentos em ações realizadas em parceria com a ABIH-SE, que destinou mais de R$ 1 milhão para o fomento do destino turístico. “Diferente de todas as épocas anteriores, não foi a Prefeitura que administrou os recursos. Eu disse que investiríamos na Abih, porque quem sabe vender a cidade é a Abih. Quem entende de turismo é a Abih. A prefeitura tem seus técnicos para acompanhar, mas quem tem o público e sabe como buscar os turistas são vocês que estão aqui hoje, que entendem e que vivem do negócio”, disse o prefeito.

Para o governador Belivaldo Chagas, o Estado tem contribuído para o turismo com a aplicação de investimentos na infraestrutura do estado, a exemplo da revitalização de rodovias e a obra de um novo cartão postal da capital sergipana, a Orla Sul, que está em fase de conclusão. “Nunca deixei de levar em consideração a importância do turismo. Nós estamos mais preocupados com a questão relacionada com a infraestrutura. Estamos preparando o estado para isso, é só ver a Orla Sul, além de outras ações em infraestrutura, como o Centro de Convenções”, destacou Belivaldo.

Em discurso, o Prof. José Wilson agradeceu a presença das autoridades e dos empresários do trade turístico e da hotelaria, e disse que precisa do apoio e da união de todos. O presidente empossado falou sobre as expectativas do segmento para o São João, sobre o plano de gestão da nova diretoria e sobre a captação de novos associados para o fortalecimento do trade turístico.

“Não faremos um bom trabalho se pensarmos somente em nossos hotéis, se pensarmos apenas em defendermos o destino Sergipe. Nós precisamos fazer algo a mais. Eu quero me colocar à disposição de todos os senhores para através do diálogo e definições de estratégias, pensarmos além dos nossos hotéis. Nós não teremos sucesso se não dialogarmos com o trade. Nenhum turista vai se sentir bem aqui em Aracaju, tendo somente um quarto de hotel. Nós precisamos oferecer experiências para as pessoas que vêm até aqui, nós precisamos oferecer e defender uma política de hospitalidade. Nós precisamos ter uma política para receber os turistas no aeroporto, na rodoviária, nas entradas das cidades, com sorriso no rosto e demonstrando o que Sergipe tem a oferecer”, ressaltou o presidente.

O presidente também defendeu que a cultura, as artes e os eventos são grandes potenciais para o turismo, como também defendeu a necessidade de investimento em equipes qualificadas para o atendimento e acolhimento dos turistas e o investimento em tecnologia. “O mundo é virtual, então Sergipe tem que chegar para o mundo pelas vias da internet, pelos recursos que a internet nos oferece”, pontuou José Wilson.

