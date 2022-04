Oswaldo Montenegro está de volta a Aracaju com novo show dia 6  de maio

O cantor e compositor Oswaldo Montenegro está de volta a Aracaju com seu novo show ‘Lembrei de Nós’, que será apresentado às 21h do dia 6 de maio no Teatro Tobias Barreto com classificação livre. A realização local é assinada pela N Produções.

Oswaldo vai se apresentar em show intimista, revezando a viola de 12, o violão de 6 e o piano. Neste espetáculo, além da música que dá título ao show e outras novas composições, como “Não há Segredo Nenhum”, o músico vai recordar grandes sucessos também.

Estão no roteiro “Lua e Flor”, “Bandolins”, “A Lista”, “Estrelas”, “Estrada Nova” e tantas outras canções que marcaram a carreira desse artista que, com personalidade única, escreveu seu nome na história da arte brasileira.

O ponto alto é o momento em que o artista bate um papo com o público e atende a pedidos de músicas contando casos sobre sua longa trajetória, Montenegro transforma o momento num encontro especial entre artista e plateia.

Acrescentando intimidade e emoção, o menestrel conta histórias sem pretender conclusões sobre elas, preferindo, isso sim, perguntas, como em “A Lista” (“Faça uma lista de grandes amigos / Quem você mais via há dez anos atrás / Quantos você ainda vê todo dia? / Quantos você já não encontra mais?”).

Os ingressos estão sendo vendidos com preços a partir de R$ 70 no site ‘www.ingressodigital.com e também na Bilheteria do Teatro Tobias Barreto. Tem a opção de ‘meia solidária’ também. Outras informações através do número (79) 3179-1490.

Foto assessoria

Por Fredson Navarro