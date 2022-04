Páscoa Solidária’ arrecada chocolates para o Centro de Integração Raio de Sol

Doações podem ser realizadas até o dia 15 de abril no Shopping Jardins, em Aracaju (SE)

Buscando incentivar a solidariedade e levar mais doçura à Páscoa de crianças, jovens e adultos com deficiência, o Shopping Jardins promove campanha em prol dos usuários do Centro de Integração Raio de Sol (Ciras). Até o dia 15 de abril, a Loja Solidária instalada em frente à lotérica recebe doações de caixas de bombons, tabletes e ovos de chocolate. O atendimento ao público acontece, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.

Referência na assistência a pessoas com deficiência, há mais de 40 anos, o Ciras desenvolve programas de acolhimento, reabilitação e educação especial para crianças, jovens e adultos. Em sua sede localizada no bairro Santa Maria, em Aracaju, a instituição atende a mais de 800 usuários com deficiência física, intelectual ou deficiência múltipla, por mês.

Da assessoria

Foto: GettyImage