Prefeito Edvaldo anuncia que Forró Caju será realizado neste ano

O prefeito Edvaldo Nogueira anunciou, na noite desta segunda-feira, 4, que a Prefeitura de Aracaju realizará o Forró Caju neste ano. A informação foi divulgada pelo gestor durante a solenidade de posse da nova mesa diretora da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Sergipe (ABIH-SE), para o biênio 2022/2024, ocorrida na Assembleia Legislativa de Sergipe. Ao anunciar a retomada presencial do maior festejo junino do estado, Edvaldo ressaltou que, diante do cenário epidemiológico de controle do coronavírus e os elevados índices de vacinação completa da população, será possível retomar o evento, um dos mais importantes do ciclo junino no país.

“Já estamos nos preparando para retomar o Forró Caju. A maior festa do nosso estado, da nossa capital, irá acontecer. Nossa cidade tem avançado de maneira significativa com a vacinação. O cenário epidemiológico também está controlado, e isso nos dá segurança para organizar o festejo. Por isso, já orientei a Funcaju a estruturar um novo formato, algo inovador, especialmente porque estamos vencendo a pandemia, mas temos ciência de que ela ainda existe. Acredito muito na força do trabalho. Com muito esforço e dedicação, tenho certeza de que faremos uma grande festa, movimentando a nossa economia, gerando emprego, renda e atraindo milhares de visitantes a nossa cidade”, destacou o prefeito.

Durante a solenidade de posse, Edvaldo também ressaltou a importante parceria entre a gestão municipal e a ABIH-SE para divulgação da capital sergipana como destino turístico e para o fortalecimento da cadeia hoteleira. “Entendo que o turismo é fundamental para o desenvolvimento da cidade. Em Aracaju, a Prefeitura cuida bem da nossa cidade, trabalha pela infraestrutura, pela limpeza e isso tem contribuído para atrair muitos turistas. Nossa capital tem encantado o Brasil e isso só tem sido possível por causa dessa política integrada, que inclui a parceria da nossa gestão com a ABIH. Somente no ano passado, firmamos um convênio para destinação de R$ 1 milhão para o turismo. E fizemos isso justamente para que as pessoas de todo o país possam descobrir a cidade linda que temos e o povo extraordinário que somos”, reiterou.

Edvaldo também parabenizou os ex-diretores “pelo excelente trabalho realizado à frente da associação”, e frisou que a posse da nova mesa diretora “sinaliza para novos tempos no turismo”. “Enfrentamos momentos muito difíceis e o turismo foi um dos setores mais afetados pela pandemia do coronavírus. Agora, começamos a ver uma luz no fim do túnel e a posse do professor Wilson é uma sinalização para os novos tempos que o turismo viverá em nossa cidade e em Sergipe. O trabalho anterior foi muito bem feito e, agora, um novo tempo de esperança, renovação, começará a ser construído pelo professor Wilson, que é um empresário talentoso, que pensa no futuro, no desenvolvimento e no turismo da nossa cidade”, salientou.

Ex-presidente da ABIH-SE, Antônio Carlos Franco Sobrinho agradeceu à Prefeitura pela parceria e trabalho em prol do turismo da capital. “O prefeito tem demonstrado que o turismo é uma prioridade da sua gestão e essa demonstração se confirmou no momento em que o convênio com a ABIH-SE foi firmado, para o repasse de R$1,3 milhão para divulgação de Aracaju. Foi a realização de um sonho antigo da associação e do trade turístico”, disse.

O convênio entre a Prefeitura de Aracaju e a ABIH-SE foi firmado no ano passado e garantiu um aporte de R$ 1,3 milhão para o turismo da capital. A iniciativa teve como finalidade promover Aracaju no cenário nacional, como destino turístico, através de ações de marketing, impulsionando o turismo e aumentando o fluxo de turistas na cidade durante o período natalino e o verão de 2022. O investimento integrou o +Aju Plano de Estímulo à Atividade Econômica e foi custeado com recursos próprios da administração municipal.

Posse na ABIH-SE

A nova mesa diretora da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Sergipe será presidida pelo empresário José Wilson dos Santos, do Hotel Vidam. Também fará parte Raira Freitas, do Hotel Resort Makai, e Raquel Queiroz, do Recanto da Orla, como primeira e segunda vice-presidentes, respectivamente, além de Kátia Sandra Pimentel (diretora administrativa), João Menezes (vice-diretor administrativo), João Paulo de Andrade (diretor-financeiro), e Alexandro de Oliva (vice-diretor financeiro). A nova mesa diretora da ABIH-SE foi eleita no mês de março, com chapa única.

Já empossado, o novo presidente da associação, José Wilson dos Santos, ressaltou que seu mandato será focado “em fazer a diferença, para atender e receber bem os turistas”. “O prefeito e o governador estão focados na infraestrutura física e eles estão certos. Mas nós, empresários, integrantes do setor, precisamos nos esforçar para o bom atendimento. Este será o nosso esforço para fortalecer o turismo. Vamos trabalhar muito para divulgar o nosso destino, unir forças e traçar estratégias para mostrar o nosso estado, a nossa capital para o mundo”, afirmou.

Foto: Ana Lícia Menezes

Por Tirzah Braga