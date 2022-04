Prefeitura inicia a marcação e a delimitação para ancoragem no rio Vaza-Barris em Aracaju

A Prefeitura de Aracaju executa mais uma etapa do projeto de sinalização náutica no rio Vaza-Barris. Nesta segunda-feira (04), a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) iniciou as marcações e delimitações necessárias para instalação dos blocos de ancoragem para balizamento. No primeiro momento, após adquirir os equipamentos a serem utilizados para demarcar áreas exclusivas, foi executado o processo de cura do concreto dos blocos.

Desenvolvida em etapas, a demanda foi levantada pela Marinha do Brasil, prevendo a necessidade de separar a área de banhistas da área de passagem das embarcações, em pontos turísticos monitorados pelo Município, contemplando a Orla Pôr do Sol Jornalista Cleomar Brandi, no bairro Mosqueiro, Praia do Viral e Croa do Goré.

Além das boias e flutuadores, o projeto prevê a colocação das placas de sinalização e advertência, com informações importantes sobre os pontos para banho, ancoragem, proibição de navegação e áreas de embarque e desembarque.

De acordo com a Emsurb, a execução do projeto de balizamento, iniciada em março, deverá ser concluída até o fim deste mês.

Foto: Felipe Gooettenauer