Progressistas passa a ter dois deputados estaduais em Sergipe, Capitão Samuel e Luciano Pimentel

Com o fim da chamada janela partidária, ocorrida na última sexta-feira, 1°, a composição das Assembleias Legislativas e também da Câmara Federal sofreram alterações. O Partido Progressistas (PP), que não tinha nenhum representante na Assembleia Legislativa de Sergipe, passou a contar com dois deputados estaduais: Capitão Samuel e Luciano Pimentel. A última vez que o partido obteve uma cadeira na Alese foi em 2014.

Muitos deputados aproveitaram esse período para mudar de partido visando as eleições de outubro. Para Luciano Pimentel, a escolha pelo PP foi muito mais além. Ele sempre cultivou uma admiração especial pelo pré-candidato ao Senado, Laércio Oliveira, e disse que aproveitou o período de transferência para concretizar o desejo de fazer parte do seu agrupamento político. Ser aliado do governador Belivaldo Chagas também foi fundamental.

“Estar no Progressistas é uma grande honra. Desde o momento que eu me desfiliei, venho tendo esse desejo de fazer parte do seu time. Para mim, Laércio representa o que tem de melhor na política, seja do ponto de vista técnico, do ponto de vista da ética, da coerência e da seriedade com que ele faz a política em nosso estado”, afirmou Pimentel, que disputará a reeleição.

Para Luciano, Laércio reflete no Congresso Nacional os anseios do povo sergipano. “Nenhum outro deputado teve um mandato com tamanha relevância. Ele aprovou projetos a nível nacional, que repercutem diretamente no desempenho do Estado. Laércio é uma referência enquanto político, homem correto, íntegro, dedicado e competente. Por isso, decidi me filiar ao PP e vou lutar por minha eleição e pela vitória dele ao Senado”, assegurou.

Partido forte

O Capitão Samuel destacou a união e a força do Progressistas, motivo pelo qual decidiu pela filiação ao partido. Samuel disse encontrou o respeito, a honradez e a seriedade de Laércio Oliveira. A nível nacional, ele disse que foi bem recebido pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e pelo presidente nacional, Ciro Nogueira. “Foram pessoas que nos acolheram com o maior carinho”, comentou.

Segundo Samuel, que disputará uma vaga de deputado federal, o Progressistas está alinhado com os anseios da população e atuará pelo desenvolvimento sócio-econômico do Estado. Ele acredita que o partido fará uma bancada com dois deputados federais e um senador, com Laércio Oliveira.

Idealizador do Batalhão da Restauração, que acolhe dependentes químicos, Capitão Samuel disse que pretende levar a experiência do projeto para todo o Estado. “Junto com os amigos e as pessoas que acreditam no nosso trabalho social, que ajuda a população carente, vamos expandir para todos os municípios de Sergipe, beneficiando, assim, a nossa população de baixa renda que mais precisa”, concluiu.

Foto assessoria

Por André Carvalho