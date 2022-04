“PSB construiu uma história de protagonismo”, afirma o ex-deputado federal Valadares Filho

Em entrevista nesta segunda-feira (04) à Jovem Pan, o presidente estadual do PSB, Valadares Filho, fez um balanço do prazo final das filiações no último dia 2 de abril. O partido, que fez uma aliança com o PT, que tem como pré-candidato ao governo do Estado o senador Rogério Carvalho, conseguiu formar chapas com nomes competitivos para as disputas à Assembleia Legislativa e Câmara dos Deputados.

“É possível que dentro do contexto atual, o PSB eleja dois parlamentares estaduais”, disse. Já para a Câmara, sendo que o próprio é pré-candidato a uma vaga de deputado federal, Valadares Filho destacou que os filiados que colocaram seu nome à disposição têm uma estimativa de, somados, alcançarem uma vaga, retomando o protagonismo do partido em Brasília.

“O PSB já esteve na Câmara com mandatos representativos e que muito contribuíram com o Brasil e com Sergipe. Aqui no Estado, o PSB tem consciência do seu legado, da sua responsabilidade e do seu tamanho. Fomos o partido que chegou ao 2º turno em 2018 com a nossa candidatura, fruto da força eleitoral e dos serviços prestados ao povo de Sergipe. Portanto, chegamos mais uma vez a uma nova disputa com a certeza de que unidos mostraremos força e renovaremos nossos compromissos com os sergipanos e sergipanas”, reforçou Valadares Filho.

Por Ascom-PSB