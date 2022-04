Publicado edital de transferência externa para 2022.1 na UFS

Processo seletivo oferta 557 vagas

A Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Sergipe (Prograd/UFS) publicou o edital para ingresso por transferência externa no período letivo 2022.1. São ofertadas 557 vagas.

Clique aqui para acessar o edital

Os interessados devem se inscrever de 06 a 08 de abril, por meio do Sigaa, acessando Graduação > Acesso ao Portal de Ingresso > Processos Seletivos. Podem participar estudantes com vínculo ativo em curso de graduação de outra instituição de ensino superior brasileira, desde que o curso esteja legalmente reconhecido ou autorizado pelo órgão competente e o candidato tenha integralizado um mínimo de 25% e um máximo de 75% da carga horária total do seu curso na instituição de origem, além de ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em pelo menos um dos seguintes anos: 2019, 2020 ou 2021.

O resultado parcial será divulgado até o dia 14 de abril em prograd.ufs.br/pagina/23516, com a relação dos candidatos habilitados para o envio da documentação comprobatória, em caráter eliminatório, até 18 de abril para [email protected], seguindo todas as especificações do edital nº 13/2022/PROGRAD/UFS.

