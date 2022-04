Deputado Rodrigo Valadares faz projeto em homenagem à Paulinha Abelha

O deputado Rodrigo Valadares destacou na sessão desta terça-feira, 5, na Assembleia Legislativa de Sergipe, o Projeto de Lei que estará apresentando com a finalidade de homenagear cantora Paulinha Abelha, falecida em 23 de fevereiro de 2022, após ter sido internada com problemas renais.

Rodrigo Valadares informou que o objetivo do PL é homenagear a cantora com o nome em um museu, em uma rodovia e uma praça de Simão Dias. “Pela sugestão do meu grande amigo Rafael Bonfim, fizemos esse projeto que homenageia essa grande cantora e a gente solicita ao Governo do Estado a criação de um museu em Simão Dias com o nome Paulinha; a colocação do nome dela na rodovia que liga Itaporanga D’Ajuda à Simão Dias e que a Praça Vicente Ferreira seja também chamada Paulinha Abelha. Por ela tanto ter nos orgulhado no país inteiro, que seja homenageada na nossa terra”, informa.

Ele disse que o momento é de muita emoção em apresentar esse projeto que homenageando Paulinha Abelha, que conhece como cantora, uma grande artista, musa da banda Calcinha Preta e que comoveu toda a população brasileira com a morte muito trágica e ainda inexplicada, chocando a todos.

“Conheço Paulinha desde pequeno; desde muito novo eu convivi com ela quando ao lado do pai Gilson Abelha e da mãe D. Zefinha, frequentavam o sítio dos meus pais em Simão Dias. Tive a honra de ter o primeiro DVD da banda Calcinha Preta (gravado em Salvador) autografado por Paulinha Abelha e até hoje tenho guardado em minha casa”, conta.

Foto: Jadilson Simões

Por Aldaci de Souza/Alese