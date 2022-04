Sistema de videomonitoramento evitou mais de 200 arrombamentos a UBSs

O sistema de videomonitoramento instalado pela Prefeitura de Aracaju nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da capital tem se mostrado eficaz e garantido mais segurança para a população. Entre agosto de 2018 (ano em que foi implantado) e dezembro de 2021, foram frustrados 209 furtos/arrombamentos a Unidades de Saúde, graças ao sistema operacionalizado pela Guarda Municipal de Aracaju (GMA).

“Há quatro anos a Secretaria Municipal da Saúde conta com essa parceria importante com a Guarda Municipal de Aracaju e temos observado uma queda nos índices de violação do patrimônio público, que nesse caso, são as nossas unidades de saúde. E além de um monitoramento por meio das câmeras, instaladas em todas as 45 UBSs e demais unidades de saúde, temos o reforço dos guardiões nas rondas”, destaca o assessor da Rede de Atenção Primária, John Batista Nascimento Neto.

De acordo com o subinspetor Fernando Mendonça, diretor geral da Guarda Municipal de Aracaju, atualmente, a Centro de Controle Operacional (CCO) monitora mais de 3.380 câmeras em atividade nas unidades de saúde, incluindo os prédios administrativos.

“Os guardas municipais fazem esse monitoramento de forma online, assim como através do patrulhamento que é feito com as viaturas e os tablets, acompanhando tudo que acontece nas unidades de saúde. Havendo alguma atitude suspeita observada pelos guardas, tanto na patrulha ou pela central, é designada uma viatura para que se desloque e possa averiguar a situação”, explicou.

Ainda segundo o diretor, há um acionamento direto entre a GMA e a Unidade, fazendo com que haja uma maior agilidade no atendimento da ocorrência, que acontece através da viatura mais próxima, localizada via GPS. Todo o planejamento e execução das estratégias, ressalta Mendonça, fizeram com que se registrasse uma queda considerável dos índices no horário em que as unidades estão fechadas.

“Identificamos uma redução de 98% nos arrombamentos e depredação. Até os pichamentos conseguimos flagrar, inclusive já efetuamos a prisão de dois homens, quando estavam iniciando esse ato. Esse videomonitoramento é um sistema que está trazendo grandes resultados e a Guarda Municipal está para reforçar essa situação”, afirmou.

Foto: Ana Lícia Menezes