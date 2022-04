Vereador aprova moção de apelo para que o prefeito faça licitação do transporte

Foi aprovada por unanimidade na Câmara Municipal de Aracaju uma moção de apelo de autoria de Ricardo Marques (Cidadania) apelando ao prefeito Edvaldo Nogueira para que adote as providências necessárias para a realização do processo de licitação para a prestação e exploração do serviço de transporte coletivo de passageiros de Aracaju.

“O povo de Aracaju não aguenta mais pagar uma passagem cara e ter uma péssima prestação de serviço. Segundo Ricardo Marques parte da frota está sucateada e muitas linhas estão sendo retiradas sem aviso prévio, deixando os passageiros sem o transporte”, garante o vereador.

Na semana passada, Ricardo Marques convidou os colegas da Comissão de Transportes da Câmara para conhecer como foi feita a licitação do transporte público de Maceió. O objetivo foi ver um modelo para que a prefeitura de Aracaju tenha como base. Para o vereador somente com a licitação o problema do transporte de Aracaju começará a ser resolvido, pois trará ordenamento jurídico para o sistema, com direitos e deveres que deverão ser cumpridos pelas empresas vencedoras e também pelo poder público.

Fonte e foto assessoria