Zezinho Sobral destaca iniciativas que fortalecem o Turismo em Sergipe

O líder do Governo, deputado Zezinho Sobral, utilizou a Tribuna da Casa na Sessão Plenária de hoje, 05, para registar sua alegria pela posse da nova diretoria para o biênio 2022/2024 da Associação Brasileira das Indústrias de Hotéis em Sergipe (Abih-SE), que ocorreu na noite de ontem, segunda-feira, 4, no plenário da Assembleia Legislativa (Alese). Na ocasião, o parlamentar destacou iniciativas do Governo do Estado que promovem o fortalecimento do Turismo em Sergipe.

O deputado salientou que a solenidade de posse foi muito prestigiada, cenário que contou com a participação do Executivo Estadual e Municipal. “Eles trouxeram informações de absoluta relevância, que somadas às ações que vêm sendo despenhas até então, fortalecerão o trade de negócios que é o Turismo de Sergipe”, observou, ao justificar que não compareceu à solenidade por motivos pessoais.

Ao parabenizar o empresário e professor José Wilson, do Hotel Vidam, que assumiu o comando da Abih-SE no período de retomada da economia, o parlamentar fez questão de citar a composição da nova mesa diretora. “A nova diretoria temos a vice-presidente, Raira Freitas, do Hotel Resort Makai; a segunda vice-presidente, Raquel Queiroz, do Recanto da Orla; a diretora Administrativa, Kátia Sandra Pimentel, do Xingó Parque Hotel; o vice-diretor Administrativo, João Menezes, do Hotel Arcus; o diretor Financeiro, João Paulo de Andrade, do Hotel Del Mar; e o vice-diretor Financeiro, Alexandro de Oliva, do Hotel Aquários”, parabenizo a todos, desejando sucesso e o compromisso que temos com o fortalecimento do Turismo em Sergipe.

Zezinho também enalteceu iniciativas do Governo do Estado que potencializam o Turismo em Sergipe. “O governador do Estado, Belivaldo Chagas, vem empreendendo na construção de rodovias, construção da Orla Sul, e pelo retorno do Forró da Orla. E ainda, entregou o novo Centro de Convenções de Sergipe, na capital, que representada também um avanço significativo do Turismo de Eventos”, externou.

O deputado felicitou ainda a Administração Municipal, pelo anúncio do retorno do Forró Caju. “Evento que também fortalece o turismo do Estado. E ainda, ao vereador Fabiano Oliveira, pelo trabalho, relação, e construção que tem feito na Câmara de Vereadores de Aracaju frente ao trade de turismo”, declarou Zezinho Sobral.

Foto: Jadilson Simões

Por Stephanie Macêdo