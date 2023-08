1° Citros Show Nordeste acontece dias 16 e 17 de agosto em Aracaju

Evento é gratuito e vai reunir produtores, empresários e pesquisadores de todo país na capital sergipana

Aracaju sediará nos dias 16 e 17 de agosto a primeira edição do Citros Show Nordeste, evento citrícola que reúne produtores, empresários e pesquisadores de todo país para debater sobre histórico, produção e perspectivas para a área. O evento acontecerá na sede da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Sergipe (Aease), localizada no bairro Jardins, zona sul da capital.

A solenidade de abertura será nesta quarta-feira,16, às 8h, e contará com a presença do secretário de Agricultura do Estado, Zeca Ramos da Silva, e diversas autoridades. O primeiro do dia do evento terá também diversas palestras que vão abordar, entre outros temas, o panorama da citricultura no Brasil e no mundo, o histórico da citricultura sergipana, os mecanismos de defesa de plantas e a importância da irrigação para produtividade.

Já na quinta-feira, 17, a programação iniciará às 8h30 com uma palestra sobre o uso da tecnologia na mecanização dos citros. Outras duas palestras abordarão a certificação para exportação e o mercado de exportação de frutas.

A organização do evento é da Campos de Lima Consultoria. O acesso às palestras é gratuito e não necessita de inscrições.

Citricultura em Sergipe

Em Sergipe, o setor citrícola ocupa uma posição de destaque na economia do estado. São 14 municípios produtores nas regiões sul e centro-sul, contribuindo diretamente para o desenvolvimento de Sergipe com a geração de milhares de empregos e produção de uma grande variedade de frutas cítricas, como laranja, limão, abacaxi, maracujá e acerola.

Segundo dados de exportação que foram divulgados pelo Centro Internacional de Negócios da Federação das Indústrias do Estado de Sergipe (Fies) em junho desde ano, 81% da pauta de exportações do estado é originada da citricultura, o que reflete diretamente no saldo positivo na balança comercial.

Confira a programação do 1° Citros Show Nordeste:

16/08/2023 (Quarta-feira)

8h – Solenidade de abertura

Autoridades públicas e Secretário de Agricultura do Estado Zeca Ramos da Silva

9h – Panorama da Citricultura no Brasil e no mundo

Dr. Antônio Juliano Ayres – Gerente geral – Fundecitrus

MSc. Guilherme Rodrigues – Engenheiro agrônomo – Fundecitrus

9h40 – Histórico da Citricultura Sergipana

Ana Maria Fonseca Medina – Escritora e Historiadora

10h10 – Intervalo Coffee e Visita a Exposição

10h30 – Controle da Podridão Floral dos Citros

Geraldo José Silva Junior – Pesquisas e Desenvolvimento – Fundecitrus

11h – Uso de Drone na Citricultura

Danilo Pazotto – Empresa XMobots

11h30 – Momento empresa – Solo Sagrado

11h50 – Momento empresa – Bayer

12h10h – Intervalo para almoço

14h – Manejo de Mancha Graxa nos Citros

MSc. Leandro Pereira Vicente – Engenheiro agrônomo – Corteva

14h30 – Uso de Fosetil de Alumínio no tratamento de Gomose

Essione Ribeiro de Souza – Consultora engenheira agrônoma – Arabidopsis

15h – Momento empresa – Syngenta

15h20 – Intervalo Coffee e Visita a Exposição

15h45 – Manejo de Herbicida nos Citros

MSc. Marco Antônio Tonhão – Engenheiro agrônomo – Ihara

16h15 – Bioestimulantes – uso de algas na Citricultura

Dr. Rafael Ducatti – Diretor técnico – Solo Sagrado

16h45 – Mecanismo de defesa de plantas

Fernando Fazzari – Engenheiro agrônomo – Stoller 17h15 – Momento empresa – Stoller

17h30 – Irrigação a favor da produtividade e a importância malha hidráulica

Marco Antônio Franco Lemos Filho – Engenheiro agrônomo – Especialista em Irrigação

18h – Encerramento e confraternização com jantar e música ao vivo

17/08/2023 (Quinta-feira)

8h30 – Uso da tecnologia na mecanização dos citros

Roberto Valdo da Conceição da Silva – Gerente de mecanização – Servel/Case

9h – Certificação para exportação Rodrigo Viana – Engenheiro agrônomo – Bello Fruit

09h30 – Mercado de exportação de frutas Ulisses Brambini – Diretor – Bello Fruit

10h – Momento empresa – Corteva

10h15 – Intervalo Coffee e Visita a Exposição

10h45 – Momento empresa – Biosustain

11h – Modelo empresa citrícola Mari Anna Batista – Produtora Rural e Citricultora

11h30 – Uso de extratos botânicos no controle de pragas e doenças Carlos Aguiar – Coordenador técnico – Agrocana

12h – Intervalo para almoço

14h – Controle de lagarta nos citros Igor Nascimento – Engenheiro agrônomo – Ihara

14h30 – Momento empresa – Sumitomo

14h45 – Momento empresa – Central de Adubos

15h – Intervalo Coffee e Visita a Exposição

15h30 – A importância das mudas em uma citricultura de alta performance

César Graf – Diretor Citrograf

16h – Tecnologia da Aplicação Giovani Menegucci – Especialista em tecnologia de aplicação pela Jacto

16h15 – Momento empresa – Ihara

16h30 – Produção de Citros José Hugo Campos de Lima – Engenheiro agrônomo – Campos de Lima Consultoria

17h – Encerramento com evento surpresa e confraternização com jantar e música ao vivo

Obs.: Grade de palestras sujeita a alterações

NV Comunicação