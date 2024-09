100 dias para o verão: saiba como cuidar da saúde e do corpo para curtir a temporada

Procedimentos estéticos podem ser aliados importantes para alcançar resultados de forma segura e eficaz

Começou a contagem regressiva para o verão: a partir desta quinta-feira, 12 de setembro, faltam 100 dias para a estação mais ensolarada do ano. Oficialmente, a temporada inicia no dia 21 de dezembro e o ideal é já inserir no dia a dia cuidados que podem transformar a saúde e o corpo.

Além de adotar uma rotina de exercícios e uma alimentação balanceada, os procedimentos estéticos podem ser aliados importantes para alcançar resultados de forma segura e eficaz. Um estudo da American Society of Plastic Surgeons (ASPS) mostra que 92% dos pacientes relatam sentir uma melhora significativa na autoestima após a realização de procedimentos estéticos, e 88% afirmaram se sentir mais confiantes.

Segundo a CEO da Emagrecentro Aracaju, Viviane Lins, os procedimentos são aliados na recuperação da autoconfiança para curtir o verão. “É época de muita praia, muita piscina, viagem, roupa justa. Tudo isso acaba fazendo com que a pessoa mostre mais o corpo, então pessoas que estão acima do peso, ou que possuem gordura localizada, podem realizar procedimentos estéticos para se sentirem mais confiantes”, orienta.

Conheça alguns métodos

O Método 4 Fases é uma opção excelente para quem busca emagrecimento saudável. O protocolo, disponibilizado pela Emagrecentro Aracaju, é baseado em diversos estudos científicos e possui três modelos principais: o Método Básico (de 5 semanas), o Método Plus (10 semanas) e o Método 4 Fases Turbinado (três meses).

“Nesse método, o cliente pode comer de tudo, mas de maneira adaptada e sem necessidade de cortar calorias. Não há restrições rigorosas, os alimentos liberados podem ser consumidos à vontade, o que permite aproveitar eventos como churrascos sem preocupações. Ele é focado em reeducação alimentar e utiliza um aplicativo exclusivo com receitas fáceis e ferramentas para acompanhar a evolução, como lembretes de água. Além disso, o cliente recebe suporte constante, com acompanhamento de uma coach de emagrecimento e da nutricionista Flávia Lima, garantindo um atendimento completo e personalizado”, afirmou Viviane Lins.

Outros procedimentos são o Endolaser e Crio HD, que oferecem uma opção sem cirurgia plástica para quem deseja alcançar o corpo ideal para o verão, eliminando gorduras localizadas em áreas indesejadas.

“O cliente verá resultados de forma imediata, com diversos tratamentos que proporcionam resultados incríveis sem a necessidade de cirurgia plástica. Em pouco tempo, é possível alcançar efeitos semelhantes aos de uma lipoaspiração, sem os riscos e o desconforto de um pós-operatório, cortes ou internações hospitalares. São procedimentos de alta tecnologia que oferecem excelentes resultados”, explicou a CEO da Emagrecentro Aracaju.

Investimento

Na Emagrecentro Aracaju, é possível eliminar gorduras localizadas e modelar o corpo para a temporada de verão a partir de R$ 49,99.

“Nós oferecemos tratamentos a partir de R$ 49,99 mensais, permitindo que você cuide do seu corpo de forma acessível e eficaz. Por exemplo, um tratamento de aplicação de enzimas por cinco semanas pode ser realizado com esse valor mensal. Para quem busca resultados mais intensivos, temos opções com valores mais elevados, com métodos que começam a partir de R$ 100 mensais. Além disso, disponibilizamos um cartão de crédito próprio, aprovado na hora, para facilitar o pagamento sem comprometer o limite do seu cartão convencional”, finalizou Viviane Lins.

Sobre a franquia

A Emagrecentro é uma empresa pioneira no mercado brasileiro que investe em pesquisa, inovação e tecnologia, guiando-se sempre pelos pilares da ciência e da ética, para oferecer excelência em seus serviços, produtos e tratamentos de estética, saúde e bem-estar.

Há 12 anos, a Emagrecentro Aracaju ajuda diversas pessoas na mudança do estilo de vida, recuperação da autoestima e manutenção do autocuidado. Referência em emagrecimento saudável, já foi contemplada duas vezes com o prêmio de melhor unidade do Brasil, esteve entre as três melhores unidades do país por três anos consecutivos, e foi a eleita a melhor clínica de estética de Sergipe pela Feira de Beleza e Cosméticos (Fessbell).

Em Aracaju, a franquia está localizada na Avenida Barão de Maruim, 639, bairro São José.

