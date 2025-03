11ª  Blitz Cultural leva espetáculos teatrais para escolas da rede pública estadual

Nova edição do projeto do Grupo de Teatro Boca de Cena será totalmente dedicada a estudantes e professores de escolas públicas de Aracaju e São Cristóvão.

A primeira edição da Blitz Cultural de 2025, realizada pelo Grupo de Teatro Boca de Cena, será dedicada exclusivamente a levar os atuais espetáculos do coletivo cênico para escolas públicas da rede estadual de ensino em Aracaju e São Cristóvão. As apresentações das peças “Remundados” e “Os Cavaleiros da Triste Figura” começarão nesta sexta-feira, 28, e seguirão até o dia 10 de maio.

Essa será a 11ª edição do projeto, que desde 2014 realiza programações artísticas e culturais em espaços públicos de municípios sergipanos, sempre com acesso gratuito. Criada com o lema “Parar, pensar e refletir”, a Blitz Cultural visa promover o encontro, o debate, a diversão e as ressignificações por meio das diversas linguagens artísticas, em ambientes coletivos, como praças, ruas, escolas, entre outros.

Embora as atividades da Blitz Cultural sempre contemplo espaços públicos de ensino, a novidade da primeira edição do ano é que ela terá uma programação totalmente voltada para dialogar com estudantes de quatro escolas públicas da rede estadual, sendo duas delas na zona norte de Aracaju; uma no conjunto Eduardo Gomes, em São Cristóvão; e uma na região central da capital sergipana.

“Entendemos que há uma urgência em educar e dialogar com os nossos jovens sobre e através das artes, porque elas potencializam a nossa imaginação e nos trazem questionamentos, reflexões e aprendizados inovadores sobre a realidade que vivemos. Investir em arte na educação é formar seres humanos mais livres, conscientes e preparados para o mundo”, explica o ator e diretor do Boca de Cena, Rogério Alves.

As atividades da 11ª edição da Blitz Cultural começarão nesta sexta-feira, 28, às 19h30, na Escola Estadual Francisco Rosa, no Bugio, com o espetáculo “Remundados”. No dia 4 de abril, será a vez da Escola Estadual Clarice da Silva, no conjunto Eduardo Gomes, em São Cristóvão, receber a peça “Os Cavaleiros da Triste Figura” também às 19h30.

No dia 11 de abril “Os Cavaleiros da Triste Figura” chegam ao Colégio Estadual Olavo Bilac, no bairro Santos Dumont, na capital do estado, às 15h30. Já a última apresentação acontecerá no dia 10 de maio, Colégio Estadual Atheneu Sergipense, onde os estudantes poderão assistir à peça Remundados, às 9h30.

Os Espetáculos

A peça teatral “Os Cavaleiros da Triste Figura” é livremente inspirada na obra clássica de Miguel de Cervantes “Dom Quixote de La Mancha”. A dramaturgia encena uma história que extrapola a literatura e mergulha na realidade atual, em forma de sonho (ou delírio). Na peça, um grupo de atores insiste e resiste para contar suas histórias, que têm em comum o mesmo desejo excêntrico comum cada vez mais desacreditado: transformar o mundo.

Já “Remundados” apresenta o desejo de uma “multidão” de quatro refugiados, cada um vindo de um lugar que não existe mais, e que, sem rumo, encontram-se e decidem seguir como destino as lembranças que restaram. O espetáculo é fruto de uma pesquisa investigativa artística a partir da expressão “Remundar”, poeticamente encenada como lançar no mundo sementes dos existires de gentes varridas da história para que possam renascer.

Boca de Cena

Cria do Ponto de Cultura “Nosso Palco é a Rua” (SE), realizado pelo Grupo Imbuaça, o Grupo Teatral Boca de Cena foi fundado em 2005, com o intuito de utilizar as artes cênicas para partilhar e devolver para a comunidade os valores e conhecimentos aprendidos com ela.

Sediado no bairro Bugio e com duas décadas de estrada, o Boca de Cena carrega na bagagem 13 espetáculos, são eles: João Grilo entre o Céu e o Inferno (2006); Folclore na Cabaça (2007); Vida Privada (2008); Programa Eleitoral Gratuito – Quem disse que tudo acaba em pizza? (2009); O Encontro das Águas (2011); Nossa Terra, Nossos Contos (2013); Como nasce um Santo (2014); Engodos e Chumbregos (2015); Viveiros (2015); Já nasceu Deus Menino (2016); Os Cavaleiros da Triste Figura (2017); e Remundados (2019).

PROGRAMAÇÃO

28/03 (sexta-feira)

Espetáculo Remundados

Horário: 19h30

Local: Escola Estadual Francisco Rosa (Bugio – Aracaju)

04/04 (sexta-feira)

Espetáculo Os Cavaleiros da Triste Figura

Horário: 19h30

Local: Escola Estadual Clarice da Silva (Conj. Eduardo Gomes – São Cristóvão)

11/04 (sexta-feira)

Espetáculo Os Cavaleiros da Triste Figura

Horário: 15h30

Local: Colégio Estadual Olavo Bilac (Santos Dumont – Aracaju)

10/05 (sábado)

Espetáculo Remundados

Horário 9h30

Local: Colégio Estadual Atheneu Sergipense (bairro São José – Aracaju)

Circular Cultura | Assessoria de Imprensa