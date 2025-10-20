11ª corrida outubro rosa de Sergipe reúne 1.500 pessoas na orla de Atalaia, em Aracaju

Com o lema “Corra com o coração, inspire a superação”, o evento promovido pela AMO reforçou a importância do diagnóstico precoce e da prática de atividades físicas.

A Orla de Atalaia foi palco de um grande movimento pela vida no último sábado, 18 de outubro, durante a 11ª edição da Corrida Outubro Rosa de Sergipe. Promovido pela Associação dos Amigos da Oncologia – AMO -, o evento reuniu cerca de 1.500 pessoas, entre crianças, adultos e idosos, com o objetivo principal de conscientizar a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.

Com o slogan “Corra com o coração, inspire a superação”, a corrida buscou, sem fins lucrativos, alertar sobre a epidemia global da doença, que afeta milhares de mulheres anualmente. Além do alerta, o evento incentivou a prática regular de atividade física como ferramenta fundamental para a promoção da saúde e para a prevenção e controle do câncer.

Os participantes puderam escolher entre três percursos na modalidade adulto (2.5 km, 5 km e 10 km), e as crianças também tiveram seu espaço com uma corrida infantil especial. A programação foi além da competição, oferecendo atividades de recreação e confraternização, como um show temático com personagens infantis, a apresentação do cantor Matheus Andrade, barracas de instituições parceiras com distribuição de brindes e alimentos, e sorteios ao final do evento.

UM CHAMADO À VIDA

Para a Presidente Voluntária da AMO, Conceição Balbino, o sucesso do evento reflete o engajamento da população. “É muito lindo ver como a sociedade sergipana acredita no projeto da corrida Outubro Rosa, que traz uma mensagem fundamental de prevenção e diagnóstico precoce sobre o câncer de mama, além de reforçar a importância da prática de exercícios físicos para a prevenção e controle da doença”, destacou.

O evento já se consolidou no calendário esportivo do estado, como aponta o Gestor Institucional da AMO, Jeimy Remir. “A Corrida Outubro Rosa de Sergipe já faz parte do calendário das corridas do nosso estado, tendo inclusive destaque nacional. Cerca de 1.500 corredores participaram dessa edição, que contou com o apoio de mais de 15 empresas para levar a mensagem de prevenção e de conscientização sobre o câncer de mama”, afirmou.

A emoção também marcou presença entre os participantes. Para Rosimeire Aparecida, que correu pela primeira vez, o evento teve um significado especial. “Foi muito emocionante participar da corrida. Essa foi a primeira vez que participei, vim representando a minha avó, que faleceu após lutar contra um câncer. Essa homenagem vai para ela e para todas as pessoas que estão aqui por essa causa”, relatou emocionada.

Foto: Jorge Henrique Oliveira

Felipe Tavares / Assessoria de Comunicação