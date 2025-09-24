11º Desfile Cívico do Augusto Franco deve reunir 8 mil pessoas neste domingo

O Conjunto Augusto Franco será palco, neste domingo (28), a partir das 16h, do 11º Desfile Cívico Matriarca Edite Prejuízo, evento que já se consolidou como uma das maiores manifestações culturais e comunitárias da região. A expectativa é reunir um público de aproximadamente 8 mil pessoas.

Mais de 20 bandas marciais de municípios de Sergipe e da Bahia irão se apresentar, envolvendo cerca de 2 mil participantes em um espetáculo de música, disciplina e tradição. Entre as novidades deste ano estão a participação do Grupo Penerô Xerém, com 36 anos de história no Augusto Franco, e dos Desbravadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O encerramento ficará por conta da tradicional banda marcial do Colégio Petrônio Portela, símbolo da comunidade.

“Esse é um momento de união que mobiliza todas as idades. Fico feliz principalmente quando vejo os idosos com suas cadeiras vibrando a cada apresentação. As bandas trazem uma elegância e uma alegria contagiante”, destacou o coordenador do desfile, Max Prejuízo.

O evento é organizado pela Casa Cultural Careca e Camaradas, que celebra 22 anos de atuação voltada para a inclusão social e cultural. O desfile já integra o calendário do bairro e é aguardado ansiosamente pelos moradores a cada edição. A concentração será na Rua Maria Adolfina Costa, a mesma do Colégio Petrônio Portela, no Conjunto Augusto Franco.

O 11º Desfile Cívico conta com o apoio da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Emsurb, SMTT, Prefeitura de Aracaju e Governo do Estado.

Texto e foto assessoria