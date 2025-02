120 Anos de Energisa: Uma História de Energia e Inovação

A Energisa está presente há 27 anos em Sergipe

Neste dia 26 de fevereiro de 2025, o Grupo Energisa completa 120 anos de uma história marcada pela energia, inovação e pioneirismo. Fundada em um período de grandes transformações no Brasil e no mundo, a empresa – que nasceu do sonho de três empreendedores no coração da Zona da Mata Mineira – se tornou um dos maiores grupos privados do setor elétrico brasileiro, presente em 97% do território nacional. A Energisa detém nove concessões de distribuição de energia elétrica em 11 estados e A história da companhia começou em 1905, com a criação da Companhia Força e Luz Cataguazes-Leopoldina. O objetivo era diversificar a economia local, dependente da produção de café, e impulsionar a industrialização da região. E a energia elétrica, então considerada uma tecnologia disruptiva, foi o motor dessa transformação.

A Energisa superou desafios e expandiu sua atuação para novas áreas, e consolidando sua presença país afora, diversificando negócios e impulsionando o crescimento da empresa. A busca por novas tecnologias e soluções inovadoras sempre esteve no DNA da companhia, investindo em pesquisa e desenvolvimento e modernizando seus sistemas e processos para oferecer serviços de qualidade a todos os seus clientes.

Em Sergipe, a Energisa atende mais de 850 mil clientes nos 63 municípios de concessão. “Estamos há 27 anos em Sergipe contribuindo para o desenvolvimento social e econômico da região e garantindo energia segura para residências, indústrias e comércios locais. Além disso, realizamos investimentos contínuos que impulsionam a economia sergipana e geram centenas de empregos diretos e indiretos”, destaca o diretor-presidente da Energisa Sergipe, Roberto Currais.

Em 2025, o Grupo Energisa prevê investimentos de R$ 6,2 bilhões, sendo R$ 5,4 bilhões destinados ao segmento de distribuição de energia elétrica, com foco na ampliação da rede e na melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados. Em Sergipe, estão previstos investimentos na ordem de R$ 290 milhões.

Com um forte compromisso com o desenvolvimento sustentável do Brasil, a Energisa estabeleceu metas claras para descarbonizar suas operações e concluiu, com dois anos de antecedência, o desligamento de 20 termelétricas, reduzindo em mais de 500 mil toneladas as emissões de CO² na Amazônia.

No âmbito cultural, são inúmeras as iniciativas por todo o Brasil. Em Sergipe, a Energisa patrocina e apoia diversas iniciativas que valorizam o desenvolvimento socioeconômico, ambiental e cultural das regiões de atuação. Entre os projetos, a Orquestra Jovem de Aracaju, projeto do Instituto Banese. Em Itabaiana, a distribuidora apoia a Filarmônica de Itabaiana que tem mudado a realidade de jovens e crianças, além do Parque dos Falcões que recebe o apoio da Energisa desde 2011. O parque é o único centro de criação, multiplicação e preservação de aves de rapina da América do A distribuidora também apoia outras iniciativas que impulsionam o turismo e a economia sergipana.

A Energisa é uma empresa que pensa no futuro desde 1905, pois inovação e empreendedorismo sempre estiveram em seu DNA. São 120 anos realizando histórias e evoluindo relações. Fundada na Zona da Mata mineira, a Energisa é hoje um dos maiores grupos privados com capital nacional do setor elétrico brasileiro. Somos um ecossistema de produtos e serviços que conecta pessoas e empresas às melhores soluções de energia e potencializa o futuro do país.

Nosso portfólio abrange 9 distribuidoras de energia elétrica, 13 concessões de transmissão, uma central de geração fotovoltaica centralizada, uma marca inovadora de soluções energéticas – a (re)energisa –, que conta com um dos maiores parques de geração distribuída fotovoltaica do país, além de comercialização de energia no mercado livre e serviços de valor agregado. Contamos também com uma central de serviços compartilhados, uma empresa de contact center para atender nossos clientes e a fintech Voltz, a primeira no segmento de empresas de serviço público de energia.

Recentemente, diversificamos nosso portfólio com a inclusão da distribuição e comercialização de gás natural, através da aquisição da ES Gás e, desde novembro de 2024, com participação nos ativos da Cegás, Copergás, Algás e Potigás; e a geração, distribuição e comercialização de bio soluções (biogás, biometano, biofertilizante), atualmente representados pela Agric.

Transformamos energia em conforto e desenvolvimento para mais de 20 milhões de pessoas em 977 municípios de todas as regiões do país e geramos mais de 20 mil empregos, diretos e indiretos.

