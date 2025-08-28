12ª Fest Kids acontece até domingo no Shopping Jardins, em Aracaju

Especialistas em festas e eventos infantis apresentam ao público as principais novidades do setor em Aracaju (SE)

Até este domingo, 31 de agosto, o Shopping Jardins recebe a 12ª edição do Fest Kids, evento voltado ao setor de festas infantis. E o público tem a oportunidade de conferir de perto as novidades em decoração, buffet, bolo, convite, confeitaria, entre outros produtos e serviços essenciais para realizar uma celebração dos sonhos. O acesso é gratuito.

Durante a Fest Kids, gestantes, pais, mães e toda a família podem resolver todos os detalhes da festa da criançada em um só lugar – do chá revelação aos 15 anos. A feira acontece na Praça de Eventos Orquídea, em frente à loja Kalunga, e está aberta ao público das 10h às 22h, exceto no domingo, quando funcionará das 12h às 21h.

A organizadora do evento, Ary Pimentel, destaca que o setor de festas infantis está sempre se reinventando e as celebrações estão, cada vez mais, personalizadas. “Realizamos a Fest Kids há 15 anos e, a cada edição, surgem muitas novidades. A criatividade está no DNA do segmento de festas e nós reunimos toda essa inovação em um único lugar para que os visitantes possam conhecer, se encantar e realizar uma celebração inesquecível”, relata.

Doces, cupcakes, minibolos e donuts lindamente decorados, tortas e sobremesas geladas, bolos com efeitos especiais, salgadinhos, buffet, itens personalizados, balões, decorações criativas, lembrancinhas, produções audiovisuais, social media são alguns dos produtos e serviços em exposição.

Show infantil e chá revelação

No domingo, 31, a partir das 16h, o grupo Versus Uni brindará as crianças com uma apresentação especial na Praça de Eventos Orquídea. E a partir das 17h30, o público terá a oportunidade de acompanhar um chá revelação real e se emocionar com esse momento especial que a Fest Kids irá proporcionar, de forma gratuita, aos pais e familiares do nenê.

Fest Kids

O quê? 12ª edição do evento que reúne as principais novidades do setor de festas infantis – do chá revelação aos 15 anos.

Quando? Até domingo, 31 de agosto de 2025. Das 10h às 22h (até sábado) e das 12h às 21h (domingo).

Onde? Praça de Eventos Orquídea do Shopping Jardins – Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215 – Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Acesso gratuito.

Lotti+Caldas Comunicação – Foto: Arquivo Shopping Jardins