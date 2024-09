13 BOMBEIROS DE SERGIPE ATUAM NO COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Integrantes do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) já estão atuando no combate a incêndios florestais no Mato Grosso do Sul. A corporação enviou 13 militares que chegaram à cidade de Campo Grande na noite do domingo, 8, e desde a segunda-feira, 9, já estão no combate, junto com integrantes de outros Corpos de Bombeiros, na força-tarefa para enfrentar incêndios de grandes proporções que têm atingido a região do Pantanal, causando enormes prejuízos ao ecossistema local

“A apresentação foi no Centro Integrado de Comando e Controle em Campo Grande, quando eles receberam as primeiras orientações sobre a missão. Depois eles foram para a cidade de Miranda, de onde foram distribuídos em vários locais, de acordo com a necessidade”, afirmou o diretor operacional do CBMSE, coronel Max Meneses.

Os bombeiros de Sergipe que estão empenhados nessa missão possuem a Instrução de Nivelamento de Conhecimento (INC) Florestal, da Força Nacional de Segurança Pública, que forma profissionais para atuar na Operação Guardiões do Bioma, em missões de combate a incêndios florestais. Uma viatura tipo Auto Salvamento (AS) também foi enviada, com equipamentos como sopradores e bombas costais, específicos para o combate a incêndios florestais.

A ação é coordenada pelo Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil (Ligabom), com apoio da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça (Senasp), do Governo de Sergipe e da Secretaria de Segurança Pública. A previsão é de que a equipe retorne a Aracaju no dia 27 de setembro.

Foto: Ascom CBMSE