13ª Blitz Cultural tem celebração ao teatro sergipano e participação internacional

Mostra realizada pelo Grupo Teatral Boca de Cena acontece de 15 a 18 de outubro, com a participação da companhia boliviana Teatro Los Andes e diversos artistas sergipanos.

Em comemoração aos 20 anos de existência, o Grupo Teatral Boca de Cena realiza, de 15 a 18 de outubro, a 13ª edição da Blitz Cultural, com uma celebração especial ao teatro sergipano. Além de diversos atores, atrizes e companhias de teatro do nosso estado, o evento conta com shows musicais e a participação do grupo boliviano, Teatro Los Andes, que faz a abertura da programação, seguido pela apresentação da atriz Isabel Santos.

A Blitz Cultural é um projeto do Grupo Boca de Cena e tem como objetivo convidar e incentivar a população a “Parar, Pensar e Refletir” através da arte, sempre de forma gratuita e com atividades para todos os públicos. A iniciativa social, realizada desde 2014, também busca fazer de espaços públicos palco de encontros e de troca de experiências de pessoas de diversas comunidades, sobretudo dos bairros tornados periféricos.

“O Boca de Cena está sediado no Bugio, zona norte de Aracaju. Então, somos frutos dessas vivências com a nossa comunidade, e essa é também uma forma de devolver o que que recebemos, de valorizar este espaço, de trazer as pessoas para conhecê-lo e de movimentar a economia local. Inclusive, além de dezenas de artistas sergipanos, já passaram por aqui nomes nacionais como Ellen Oléria e Chico César, e agora estamos nos internacionalizando com a visita do Los Andes”, salienta o diretor do grupo, Rogério Alves.

A abertura do evento acontece na quarta-feira, 15, às 19h, na sede do Boca de Cena, com com a Mostra Internacional “Unipersonales del Teatro de Los andes”, que terá as apresentações “La Mujer de Anteojos”, criada e estrelada pela atriz Alice Guimaraes; e “La Muerte de Jesús Mamani”, criada e encenada pelo ator e diretor Gonzalo Callejas.

Na mesma noite, a atriz sergipana Isabel Santos sobe ao palco para apresentar o espetáculo “Piedade, a seu dispô”, da Dicuri Produções, e com dramaturgia de Euler Lopes e direção de Rita Maia. Nos dias seguintes, a Blitz Cultural segue apresentando e celebrando os trabalhos teatrais de grupos e artistas do estado.

Entre os grupos e artistas locais estão, ainda, o próprio Boca de Cena, com a estreia de BRABO; o Coletivo Cidade, com Petra; o Mamulengo do Cheiroso, que apresenta A Cobra Grande; o Grupo Imbuaça, com o espetáculo De Mulambo e filó; e a performance As Marias

Além disso, a programação conta com os shows da Banda dos Corações Partidos e Roger Kbelera.

Estreia de BRABO

Quem for a 13ª edição Blitz Cultural também poderá assistir a estreia do espetáculo BRABO, fruto de uma parceria e de um intercâmbio cultural entre o Boca de Cena e o grupo Los Andes. Para a montagem da peça, o grupo sergipano ficou 22 dias na sede da companhia andina, em Yotala, no Centro-Sul da Bolívia, e a finalização aconteceu em Aracaju, com a passagem do Los Andes pelo Bugio durante mais 15 dias.

O trabalho traz uma reflexão sobre as origens do povo sergipano a partir de uma investigação histórica que desafia “a maldição do Cacique Serigy”. Para isto, a peça revisita as lutas, massacres e vitórias que marcaram a formação do nosso estado, e aquelas que a nossa população segue a enfrentar. Três gotas de sangue derramadas ganham vida para contar e dramatizar essa história.

A co-produção cênica tem a dramaturgia de Euler Lopes e direção de Gonzalo Callejas, com assistência de Alice Guimarães. O elenco é formado por Ana Kelly Melo, que também faz a direção musical e a preparação vocal, Felipe Mascarello e Rogério Alves, que assina ainda a produção geral, com a assistência de Chris Galdino e Alice Guimarães. A direção musical e coreográfica tem, ainda, a contribuição de Bernardo Rosado.

O intercâmbio artístico-cultural do Boca de Cena na Bolívia foi contemplado na Convocatória Ibercena – Fundo de Apoio para as Artes Cênicas Ibero-americanas 2024-2025, gerido no Brasil pela Fundação Nacional de Artes – FUNARTE.

Confira abaixo a programação completa da 13ª edição da Blitz Cultural.

PROGRAMAÇÃO

Quarta-feira (15/10)

19h – Mostra Internacional Personales del Teatro de Los Andes (Bolívia)

20h30h – “Piedade, a seu dispô”, com Isabel Santos (Dicuri Produções)

Local: Sede do Grupo Boca de Cena (Rua Quatro, n. 80 – Jardim Centenário)

Quinta-feira (16/10)

19h – Coletivo Cidade, com Petra

20h – Grupo Boca de Cena e Teatro Los Andes, com a estreia do espetáculo BRABO

Local: Praça Osvaldo Mendonça (final de linha do Bugio)

Sexta-feira (17/10)

19h – Grupo Mamulengo do Cheiroso, com o espetáculo A Cobra Grande

20h30 – Show da Banda dos Corações Partidos

Local: Praça Osvaldo Mendonça (final de linha do Bugio)

Sábado (18/10)

18h – Performance As Marias

19h – Grupo Imbuaça, com o espetáculo De Mulambo e Filó

20h30 – Show de Roger Kbelera

Local: Praça Osvaldo Mendonça (final de linha do Bugio)

Texto e foto Circular Cultura