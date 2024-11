15° edição do Festival Varilux estreia nesta quinta-feira no Cine Vitória

Uma boa notícia para os apaixonados pelas produções realizadas pelo Cinema Francês: O Festival Varilux de Cinema começa nesta quinta-feira, 7, com sessões a partir das 15h, no Cine Vitória.

“O Festival Varilux de Cinema Francês impulsionou a reabertura do Cinema Vitória em maio de 2013. Por isso, temos um carinho especial por este festival. Esse ano completamos 12 edições do Festival Varilux exibidas no Cinema Vitória. Uma honra para nós”, destacou Rosângela Rocha, diretora do Cine Vitória.

Na sessão de estreia nesta quinta-feira, 7, será exibida a comédia dramática “Apenas alguns dias”, de Julie Navarro. Protagonizado por Benjamin Biolay e Camille Cottin, o filme conta a história de Arthur Berthier, um crítico de rock relegado às reportagens gerais. Após destruir um quarto de hotel, ele é ferido por um policial enquanto cobre a desocupação de um campo de imigrantes. Nessa ocasião ele se apaixona por Mathilde, a líder da associação Solidariedade Exilados. Querendo ajudar e agradá-la, ele concorda em abrigar da Daold, um jovem afegão, pensando que será por apenas alguns dias.

O festival Varilux de Cinema Francês segue até o dia 20 de novembro, com ingressos à R$26 (inteira) e R$13 (meia-entrada). “O Festival Varilux de Cinema Francês está comemorando sua 15ª edição de luta pela diversidade cultural no Brasil. E construir essa história junto com o Varilux há 12 anos é motivo de muito orgulho para nós”, ressaltou Rosângela.

*História e números do Festival Varilux *

Da sua primeira edição até hoje, o Festival Varilux, que acaba de completar 15 anos, foi ganhando uma amplitude nacional que acabou por projetá-lo à condição de evento cultural francês número um no Brasil, sendo um dos mais importantes festivais de cinema francês fora da França. Dois milhões de espectadores, mais de 300 filmes apresentados, milhares de sessões, quase 150 artistas convidados e centenas de sessões educativas e de democratização oferecidas gratuitamente em todo o país.

Ao longo desses 15 anos, o panorama audiovisual mudou bastante, sobretudo após a pandemia, e os filmes independentes – que não sejam de origem norte-americana – são cada vez mais raros nas salas de cinema no Brasil – e estas, aliás, vão se tornando cada vez menos numerosas. Também as plateias foram adquirindo outros hábitos. E, contudo, a atração exercida pelo Festival não diminuiu. A seleção deste ano é um verdadeiro presente, mostrando alguns dos mais belos filmes da seleção de Cannes de 2024 – incluindo muitos que não terão nem mesmo sido exibidos na França.

Será possível apreciar na telona o verdadeiro blockbuster francês do ano, O Conde de Monte-Cristo, que levou mais de 7 milhões de espectadores aos cinemas. O Varilux procurou atender a todos os gostos, com filmes marcados pela atualidade (Diamante Bruto, A História de Souleymane, Ouro Verde, Apenas Alguns Dias, O Bom Professor, O Último Judeu), filmes históricos (Bolero, A Favorita do Rei, Madame Durocher, O Nascimento do Impressionismo), comédias (Mega Cena, A Fanfarra, Três Amigas) e um thriller surpreendente (O Sucessor), sem esquecer um maravilhoso filme de animação, para pequenos e adultos, Selvagens, tendo como pano de fundo o flagelo mundial que é o desflorestamento.

Há ainda duas homenagens: a primeira ao grande ator Alain Delon, que nos deixou recentemente, com a projeção de O Sol por Testemunha, filme no qual foi lançado e que o transformou num ícone; a segunda, ao cineasta François Truffaut, com um documentário excepcional, que explora os vínculos entre sua vida pessoal e a sua obra.

A programação completa está no site do Cine Vitória.

Imagem: Cartaz de divulgação

Por Miza Tâmara