15º Congresso Estadual da CUT vai eleger nova Direção para próximos 4 anos

Abertura do Congresso é sexta, dia 4, com Análise de Conjuntura de Jandyra Uehara (Secretária de Políticas Sociais e Direitos Humanos CUT) e Ariovaldo de Camargo (Secretário de Administração e Finanças CUT)

Nos dias 4 e 5 de agosto acontecerá o Congresso Estadual da Central Única dos Trabalhadores em Sergipe (15º CECUT), no auditório do Sindipema, em Aracaju, localizado na Rua Carlos Correia, 430, Bairro Siqueira Campos.

Serão dois dias de importantes debates reunindo 210 delegados, além dos sindicalistas de Sergipe filiados à CUT que participarão como observadores.

O presidente da CUT Sergipe, Roberto Silva, afirmou que o 15º CECUT será um momento enriquecido pelos debates e Análises de Conjuntura, além da ocasião de avaliar a atuação da gestão que está se encerrando.

“Enfrentamos uma pandemia com muitas dificuldades, mas também com muitas lutas e organização dos trabalhadores em Sergipe. Eu não tenho dúvidas de que será um Congresso fundamental para que possamos discutir o rumo da classe trabalhadora no próximo período. Temos boas expectativas e esperamos bons debates para o nosso Congresso”, observou Roberto Silva.

O 15º CECUT vai começar com uma palestra especial na noite da próxima sexta-feira, às 18h30, sobre ‘Os entraves e desafios para a Classe Trabalhadora no atual cenário do Governo Lula’.

Na abertura do 15° CECUT, os Palestrantes serão:

* Jandyra Uehara – Secretária Nacional de Políticas Sociais e Direitos Humanos da CUT, ex-presidenta do Sindema – Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema. Seu ramo é o dos municipais, organizado em nível nacional na CONFETAM – Confederação Nacional dos Trabalhadores Municipais da CUT e em nível estadual na FETAM-SP, Formada em Letras e Pedagogia.

* Ariovaldo de Camargo – Professor de Ciências Físicas e Biológicas, Secretário de Administração e Finanças da CUT Nacional, e Membro da diretoria do Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo (APEOESP).

Em agosto, a CUT completa 40 anos de existência marcada por muitas lutas para compor a história da maior central sindical da América Latina. Só no Estado de Sergipe, a CUT é constituída por 90 sindicatos filiados que na ocasião do 15º CECUT farão o debate político e vão construir o Plano de Lutas para os anos seguintes e eleger a nova Direção Executiva da CUT.

Por: CUT Sergipe