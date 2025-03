170 ANOS DE ARACAJU: NEGRA LI, ARAUTO E NAÇÃO HIP HOP APRESENTAM HOJE NA ORLINHA DO BAIRRO INDUSTRIAL

Celebrando a cultura urbana, a Prefeitura de Aracaju dá continuidade à programação dos 170 anos da cidade neste domingo, 9, a partir das 16h, com uma agenda imperdível na orlinha do bairro Industrial.

Os shows de Negra Li, Arauto e Nação Hip Hop prometem agitar o público, destacando a rica cena cultural da capital sergipana.

Negra Li é uma cantora e rapper brasileira, conhecida por sua poderosa voz e por seu engajamento em causas sociais, consolidando-se tanto no rap quanto na música popular brasileira. A Banda Arauto, grupo sergipano de rap, se destaca por suas letras marcantes, que trazem críticas sociais e mensagens de conscientização. Já a Nação Hip Hop é um coletivo de artistas que promove o hip hop e suas vertentes, com foco na valorização da cultura urbana e na divulgação de temas sociais importantes, sendo um marco no cenário cultural brasileiro.

Com uma programação diversificada, as comemorações dos 170 anos de Aracaju trazem atrações distribuídas por diversos pontos da capital. A agenda inclui atividades culturais, esportivas, gastronômicas e turísticas, organizadas em diferentes circuitos, permitindo que moradores e visitantes aproveitem as celebrações em toda a cidade até o dia 30 de março.

Programação Cultura Urbana:

Orlinha do Bairro Industrial

16h – Nação Hip Hop

18h – Arauto

20h – Negra Li

Foto: Divulgação