170 ANOS: Prefeitura de Aracaju inicia comemorações com shows culturais e atividades esportivas

As comemorações dos 170 anos de Aracaju começam no próximo sábado, 8. Para iniciar as celebrações, a Prefeitura de Aracaju preparou uma agenda repleta de atividades, entre shows, competições esportivas, circuito gastronômico com pratos e muito entretenimento para a população e turistas.

A abertura oficial acontecerá no Dia Internacional da Mulher, 8 de março, e contará com uma programação totalmente voltada para as mulheres. Na Praça Fausto Cardoso, acontecerá a partir das 18 h, o Show “Delas” com a apresentação das cantoras Joésia Ramos, Maysa Reis e Aline Rosa.

Além das apresentações musicais, acontecerá a Corrida para as Mulheres, que terá largada no calçadão da 13 de Julho, e outras atividades esportivas, como futsal feminino, artes marciais e flag football, que estarão distribuídas em diversos pontos da capital.

Já no domingo, dia 09 de março, será a vez dos shows que fazem parte do Circuito Cultura Urbana na Orlinha do bairro Industrial. Nação Hip Hop, Arauto e Negra Li animam a população a partir das 16 h.

Na parte esportiva, está programada a realização do tradicional passeio ciclístico realizado pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) que vai iniciar na Colina de Santo Antônio e se estenderá até o Parque da Sementeira. A concentração está marcada para as 7 h e a largada será às 8 h. Corrida de barco, atletismo e outras modalidades esportivas também farão parte das atividades.

Confira a programação do final de semana

08 A 29 DE MARÇO – 32 RESTAURANTES

Sabores de Aracaju – 170 anos Parceria com a ABRASEL, com pratos exclusivos inspirados na cultura sergipana.

08/03 – SÁBADO

CIRCUITO SHOW 170 ANOS – SHOW DELAS

Local: Praça Fausto Cardoso

18h- Joésia Ramos

20h- Maysa Reis

22h- Alinne Rosa

CIRCUITO ESPORTIVO

06h – Corrida para Mulheres, Calçadão da 13 de Julho

10h – Vôlei Sentado Feminino, Estação Cidadania, no Bugio

13h – Futsal Feminino, Estação Cidadania, no Bugio

13h – Artes Marciais Feminino(Capoeira, Judô, Boxe, Boxe Chinês, Muay Thai, Karatê, Taekwondo, Jiu- jitsu, Kickboxing e Kung Fu), Praça Fausto Cardoso

15h – Flag Football Feminino, Campo da Orla do Bairro Porto Dantas

18h – Vôlei Feminino, Praça José Andrade Gois, no Bairro 18 do Forte

09/03:DOMINGO

CIRCUITO CULTURA URBANA

Local: Orlinha do Bairro Industrial

16h Nação Hip Hop

18h -Arauto

20h- Negra Li

CIRCUITO ESPORTIVO

07h – Passeio Ciclístico – Colina do Santo Antônio

07h – 12h Futebol de Campo – Sub 11 (Masc. e Fem.) | Porto Dantas

07h – 10h Atletismo (Provas de Pista e Campo) | Estação Cidadania

09h – 12h Apresentação de Lutas | Estação Cidadania

10h – 14h Corrida de Barco | Orla Pôr do Sol / Bairro Industrial

13h – 17h Futvôlei Misto | Bairros Soledade e Mosqueiro

13h – 15h Basquete 3×3 Misto | Estação Cidadania (Ginásio)

14h – 18h Fut 7 Masculino e Feminino | Bairro Industrial / Estação Cidadania

15h – 18h Jiu-jitsu | Centro Cultural do Bairro São Carlos, Olaria

15h – 19h Skate | Parque dos Cajueiros / Bairro 17 de Março

17h – 20h Handebol Misto | Estação Cidadania (Ginásio)

16h – 19h Dominó | Praça José Andrade Gois – Bairro 18 do Forte

18h – 21h X1 Masculino e Feminino | Estação Cidadania

