1ª Corrida do Servidor Público foi sucesso no domingo, na Orla da Atalaia

A manhã deste domingo (13), foi de incentivo à saúde, ao bem-estar e à valorização do funcionalismo público do Poder Executivo estadual.

Mil servidores participaram da 1ª Corrida do Servidor Público na Orla da Atalaia, em Aracaju, promovida pelo Governo de Sergipe, por meio das secretarias de Estado da Administração (Sead) e do Esporte e Lazer (Seel).

O governador do Estado, Fábio Mitidieri, celebrou o sucesso da corrida e falou sobre a relevância do evento. “Hoje realizamos a primeira Corrida do Servidor Público, uma inovação que marca também o retorno dos Jogos dos Servidores, que começam agora. Foi uma grande alegria ver todas as inscrições esgotadas em 40 minutos, o que demonstra o sucesso e a adesão dos nossos servidores. Saúde está na pauta do dia, e este foi um grande evento, organizado com muita segurança e tranquilidade. Já estamos programando a próxima edição”, afirmou.

A secretária da Administração, Lucivanda Nunes, destacou a importância de eventos como este para o funcionalismo público do estado. “Hoje foi a primeira Corrida do Servidor Público do Estado de Sergipe, promovida pelo Poder Executivo. Este evento celebra e valoriza nossos servidores que diariamente levam serviços essenciais à população sergipana”, afirmou. Ela também reforçou o compromisso do governo em promover ações que reconheçam e incentivem o seu bem-estar.

A corrida, que faz parte das comemorações do Mês do Servidor e representa um conjunto de ações do governo estadual voltadas para a valorização dos servidores e o incentivo à adoção de hábitos saudáveis, foi recebida com entusiasmo pelos servidores, que viram na iniciativa um importante reconhecimento do governo à dedicação diária dos profissionais que atuam nas diversas áreas do Estado.

Para a servidora da Sead Elaine Soares, que conquistou a 4ª posição na categoria feminina de 10 km, a corrida simboliza um marco de valorização da categoria. “A corrida incentiva todos os servidores a ter saúde, bem-estar, ainda mais para um esporte que é corrida, que vem mudando muita gente. Ajudando a diminuir a ansiedade, e a termos mais entusiasmo, e autoestima”, destacou.

O policial militar Ivan Carlos Nunes, vencedor da categoria de 21 km na Corrida dos Servidores, celebrou o resultado com entusiasmo e destacou a importância do evento. “Para mim, como policial militar, é uma honra participar. É a primeira vez que recebo uma premiação assim. Como corredor amador, enfrentei muitos desafios, mas mantive os treinos em dia e hoje tive meu melhor tempo em uma meia-maratona. Foi a maior premiação da minha vida.”, afirmou Ivan, informando que já se prepara para a próxima competição.

Outro ponto levantado pelos participantes foi a importância da atividade física como uma forma de combater o sedentarismo, algo bastante presente na rotina de muitos servidores. “Essa corrida foi o empurrãozinho que eu precisava para começar a me movimentar mais. É uma oportunidade de grande importância para a saúde física e mental de todos os servidores que participaram do evento”, relatou o servidor da Secretaria de Estado da Educação Gilmar Meneses, que ficou em 5º lugar na categoria 5 km.

A corrida, que iniciou às 5h para os percursos de 15 km e 21 km, e às 5h30 para os percursos de 2,5 km, 5 km, 10 km, contou com uma grande diversidade de participantes, desde atletas amadores até aqueles que estavam se aventurando pela primeira vez em uma prova desse tipo.

Todos os participantes receberam medalhas e os cinco primeiros colocados nos cinco percursos, tanto na categoria feminina quanto masculina, foram contemplados com troféus e premiação em dinheiro ofertados pelo Banco do Estado de Sergipe (Banese).

O evento foi animado pelo cantor Dan Chicleteiro, pela banda Filhos de Jorge e pelo cantor Durval Ferraz.

Foto: Ascom Sead