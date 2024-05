1ª edição da Mostra de Foguetes da Região Sul do Estado de Sergipe é realizada em Umbaúba

A 1ª edição da Mostra de Foguetes da Região Sul do Estado de Sergipe (Mofogsulse), promovida pelo Centro de Excelência Senador Walter Franco, unidade de ensino localizada em Estância, reuniu 22 unidades escolares circunscritas à Diretoria Regional de Educação do Sul Sergipano (DRE 1). Realizada em Umbaúba, a mostra teve como objetivo principal incentivar o interesse dos jovens pelas áreas de Astronomia, Astronáutica, Física e Ciências.

O projeto foi financiado pelo Governo do Estado, por meio da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec/SE) e da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), com apoio da Universidade Tiradentes (Unit), da Prefeitura de Umbaúba e da agência de eletricidade Sulgipe.

O professor de Física do Centro de Excelência Senador Walter Franco e idealizador do evento Eliankir Guimarães destaca que a Mostra de Foguetes do Sul Sergipano ofereceu aos alunos a oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos em sala de aula, o que permitiu que a mostra atuasse na prática em cada ensinamento e conceito. Os três primeiros colocados foram premiados com medalhas e jogos de astronomia e astronáutica, além de um troféu para o foguete mais criativo.

O professor Eliankir Guimarães ressaltou que 22 unidades escolares participaram do evento com apoio do Governo de Sergipe. “Os professores participantes garantiram que cada aluno pudesse aplicar seus conhecimentos, transformando o campo de lançamento em Umbaúba em um grande laboratório ao ar livre. Foi extraordinário ter 260 lançamentos de foguetes”, complementou.

A coordenadora pedagógica do Centro de Excelência Senador Walter Franco, Márcia Reis, também foi idealizadora do evento e atuou na coordenação financeira e organizacional da mostra. “Reunimos no município de Umbaúba mais de 120 equipes, 350 estudantes e 22 professores de 13 municípios do estado, e pudemos proporcionar um momento de muito aprendizado e premiações”, detalhou.

Mofogsulse

O evento promove a aplicação dos conhecimentos básicos de forma lúdica e cooperativa, envolvendo alunos, professores, familiares e escolas. As competições estão entre as novas formas de divulgação científica, permitindo que o aluno vivencie na prática a construção dos foguetes e as misturas experimentais necessárias para o lançamento.

A Mofogsulse é um laboratório experimental localizado fora da unidade escolar que possibilita a troca de conhecimentos entre estudantes e desperta o interesse deles em olimpíadas científicas. Dessa forma, a mostra incentiva a participação dos alunos da rede pública estadual de ensino na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) e na Mostra Brasileira de Foguetes (Mobfog).