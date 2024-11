1ª edição do Conectando Saberes recebe cerca de 1 mil alunos no Parque Shopping

A 1ª edição do Conectando Saberes, promovida pela Fanese, reuniu aproximadamente 1 mil inscritos no Aracaju Parque Shopping, nos dias 26 e 27 de novembro. Com o tema “Direito à Cidade: Mobilidade, Cidadania e Sustentabilidade”, o evento destacou-se pela integração de cursos e pela relevância das discussões sobre temas sociais e ambientais.

Entre os destaques da programação, estiveram as palestras do Procurador de Justiça Dr. Eduardo Matos, especialista em Direito Ambiental e Urbanístico, e da arquiteta e urbanista Sayuri Dantas, que abordaram temas como mobilidade urbana e governança sustentável.

Além disso, os participantes puderam acompanhar uma emocionante simulação de resgate, realizada em parceria com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) Sergipe e o Grupamento Tático Aéreo (GTA), que trouxe uma experiência prática transformadora para os estudantes de Enfermagem e outras áreas.

Para o professor Marcel Ramos, diretor da Fanese, o evento representa um marco na história da instituição, mostrando que o aprendizado não acontece apenas dentro da sala de aula. “A gente está trazendo uma expectativa inovadora para a instituição, fazendo um evento dentro de um shopping center, onde os alunos têm a possibilidade de socializar e aprender na prática aquilo que eles veem em sala de aula”, ressaltou.

Já o professor do curso de Ciências Contábeis, Davi Ferreira, destacou que o Conectando Saberes foi uma oportunidade única para os estudantes. Ele afirmou que a faculdade é um organismo vivo e, por isso, retirar os estudantes das paredes da faculdade e trazê-los para locais como esse faz com que eles entendam a aplicabilidade prática dos cursos que realizam.

O evento, gratuito e aberto ao público, contou com a participação de alunos, familiares, amigos e visitantes do centro comercial. Além disso, marcou o início do período de matrículas da instituição, que começou no dia 26 de novembro.

Texto/ foto: Fredson Navarro/ Navarro Comunicação