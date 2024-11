1ª noite de Fasc agita público com grandes atrações nos Palcos

A sexta-feira (29), trouxe diversão e agitação para o público que esteve na Praça São Francisco e na Praça do Carmo, na primeira noite de shows da 39ª edição do Festival de Artes de São Cristóvão (Fasc). Os palcos receberam nomes como Timbalada & Afrocidade, grupo Revelação, Samba do Arnesto e Mãeana.

O evento, que se estende até este domingo (1º), apresenta um cardápio de música boa e atrações que refletem a diversidade, a cultura e a história.

Durante a abertutura, o prefeito Marcos Santana destacou o FASC como um símbolo de resistência cultural, celebrando seus 52 anos de história. O prefeito relembrou a trajetória de retomada do festival, que, após 12 anos de hiato, ressurgiu com ainda mais força, diversidade e pluralidade. Ele agradeceu o apoio da comunidade e enfatizou a importância de fazer de São Cristóvão uma cidade viva e vibrante com arte e cultura. “Não foi fácil, mas conseguimos devolver ao FASC o tamanho e o respeito que ele merece”, afirmou.

No palco Palco João Bebe Água a noite de shows foi aberta com Liberty Soul, orquestra sanfônica de São Cristóvão. Moisés Oliveira, presidente da instituição e coordenador de sopros da Liberty Soul, destaca a importância de incluir artistas da terra na programação. “Eu fico emocionado, é uma sensação única de realização, todos merecem muito está aqui, a gente deve muito a gestão atual pelas oporunidades”.

O Festival é organizado pela Prefeitura de São Cristóvão por meio da Fundação Municipal de Cultura e Turismo (Fumctur), Villela Produções, o Ministério da Cultura e o Governo Federal, através da Lei de Incentivo à Cultura. Maratá, Estrella Galicia, Coca-Cola, Caixa Econômica Federal, Governo do Estado, Instituto Banese, MTur/Sesc, Banco do Nordeste e Correios patrocinam o evento, que também conta com o apoio da SE – Sistema Engenharia, da Colortex e da RR Conect.

Programação dos Palcos

Sábado (30)

Palco João Bebe Água

20h – Serigy All-Stars

22h – Marina Lima

00h – BaianaSystem

02h – The Baggios

Palco Frei Santa Cecília

18h – Nine Senses

19h20 – Filipe Catto

21h20 – Lamparina

23h20 – Iggo Centaura

01h20- Descidão dos Quilombolas

Domingo (01)

Palco João Bebe Água

19h – Joba Alves – De Gonzaga a Gonzaguinha

21h – Arnaldo Antunes

23h – Clinton Fearon

01h – Don L

Palco Frei Santa Cecília

18h – Francisco, El Hombre

20h – Nêga Doce

22h – Mombojó

00h – Los Sebosos Postizos

Foto/Heitor Xavier