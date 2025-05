1ª noite do Forró Caju celebra tradição e arrasta multidão na Fausto Cardoso

A primeira noite de festa do Forró Caju 2025 aconteceu nesta sexta-feira, 30, e foi marcada por reencontros e celebrações no palco Rogério, na praça Fausto Cardoso, em Aracaju. Depois de 30 anos, o Forró Caju voltou ao coração da cidade, resgatando uma tradição querida do público sergipano e reunindo grandes nomes da música nordestina em uma festa para ficar na memória.

A abertura da programação ficou por conta do cantor Sena, que celebrou 40 anos de carreira com um show cheio de energia e emoção. Ele relembrou que já se apresentou no Forró Caju quando o evento ainda acontecia na praça Fausto Cardoso. “Uma satisfação imensa estar aqui no Forró Caju mais uma vez, ainda mais abrindo esse grande festejo depois de 30 anos que não se tocava nessa praça. Já cantei aqui no tempo em que o Forró Caju era realizado na Fausto Cardoso, então é muito especial. Voltar com essa estrutura maravilhosa, com artistas importantes da nossa música, é emocionante. Para mim, foi tudo maravilhoso”.

Em seguida, a cantora Joesia Ramos encantou o público com sua voz marcante e um repertório que une o popular ao clássico, com ênfase na valorização da cultura nordestina. “Está tudo pronto, e a gente se diverte muito nessa época. Ensaiar, montar repertório, preparar tudo com carinho para o público é um prazer enorme. O São João tem esse clima especial que deixa tudo mais bonito”.

Logo depois, foi a vez da Falamansa subir ao palco e levantar a multidão com seus grandes sucessos. O momento mais vibrante da noite foi quando Xote da Alegria ecoou na praça, com o público cantando em coro e dançando sem parar. Para o vocalista Tato, Aracaju tem um lugar especial na história da banda. “Para gente é sempre muito significativo estar em Aracaju. Faz parte da nossa história de 26 anos da Falamansa. Sempre falo que temos pontos marcantes que convergem com Aracaju. Primeiro, porque nosso maior público da história foi aqui no Forró Caju, no início da carreira. E também porque sempre cito o Forró Caju como o evento com a melhor grade dos festejos juninos: uma grade preocupada com a cultura, em manter vivas as tradições. Então, fazer parte disso é muito significativo. Espero sempre ser digno de estar aqui mais um ano”.

A festa seguiu com a banda Xote Baião, que trouxe um repertório animado, misturando forró raiz com uma pegada moderna. Encerrando a noite, Irah Caldeira brilhou no palco com sua presença marcante e uma performance que celebrou as raízes do Nordeste com força e sensibilidade.

A animação da festa também chamou a atenção de visitantes de outras regiões. Jade Buck, que veio de São Paulo especialmente para curtir o São João, destacou a organização e o clima do evento. “Eu estou animada para conhecer e acho muito massa a prefeitura disponibilizar um espaço que todo mundo pode frequentar, com shows, pessoas superlegais, e que é superseguro. Achei tudo muito organizado, a segurança na porta está excelente, não senti que estava superlotado. Estou animada, está gostoso”.

Moradora de Aracaju, Ana José Seixas também celebrou a programação e o clima junino que toma conta da cidade durante todo o mês. “Estou gostando muito da programação diversificada, levando nossa cultura, nosso São João, nosso forró para todos os bairros. Fora do estado é Natal, mas Aracaju sai de festa! Começa hoje e só para dia 30 de junho. É maravilhoso! E olha, meu aniversário já passou, mas no São João eu comemoro o mês todo”.

Para Matheus Aguiar, que acompanha o evento há anos, o retorno para a praça Fausto Cardoso trouxe um valor simbólico importante. “Eu sempre venho para o Forró Caju e achei interessante que ficou na Fausto Cardoso, para contemplar esse espaço de socialização. Tomara que dê certo, estou torcendo para que seja um bom atrativo. Acho importante ocupar esse centro histórico com cultura”.

Com friozinho, chuva e a energia contagiante do público, a primeira noite do Forró Caju no palco Rogério mostrou que a tradição está mais viva do que nunca e pronta para embalar o coração dos sergipanos durante todo o mês de junho.

