1º Campeonato da Memória de Aracaju para o público 60+ acontece no dia 27 de setembro

Aracaju será palco de um evento inédito voltado ao público 60+, à promoção da saúde, do bem-estar e do estímulo cognitivo. No sábado, 27 de setembro de 09h00 às 13h00, o Espaço Ativo receberá o Primeiro Campeonato da Memória de Aracaju, uma iniciativa que une diversão, socialização e incentivo à longevidade saudável.

A programação contará com cinco equipes disputando atividades que estimulam corpo e mente, entre elas: circuito de exercícios físicos, partidas de videogame, a tradicional brincadeira “Qual é a música?”, além das provas “Bom da Cuca” e “Quiz de memória”.

De acordo com a geriatra e uma das organizadoras do evento, Dra. Luana Brandão, a proposta vai muito além de uma disputa. “Queremos provar que a memória não tem relação com a idade. Nosso objetivo é promover a integração, o bem-estar e reforçar a importância de manter a mente ativa em todas as fases da vida. Mais que provas, queremos incentivar o convívio, a alegria e a longevidade ativa”, destacou.

A médica também ressaltou os benefícios que a iniciativa pode trazer para os participantes. “Sabemos que atividades físicas e cognitivas, quando aliadas à socialização, são fundamentais para a saúde global. Esse encontro busca justamente reforçar esses pilares de forma leve e prazerosa”, afirmou.

Serviço

Data: 27 de setembro

Local: Espaço Ativo- Rua Construtor João Alves, 497, Bairro Salgado Filho – Aracaju-SE.

Inscrição: R$ 20,00

Informações e inscrições: (79) 99810-2140

As vagas são limitadas, e a organização faz um convite especial à comunidade. “Esperamos que cada participante saia desse evento não apenas com lembranças de um dia agradável, mas também inspirado a cuidar mais de si e de sua saúde”, concluiu Dra. Luana Brandão.

Fonte: Rodrigo Alves Assessoria de Imprensa e Marketing. Foto: divulgação.