2° Festival Estadual Nossa Arte Celebra a Sergipanidade e Inclusão em Sergipe

No próximo dia 14 de junho, a Federação das APAEs do Estado de Sergipe (FEAPAES-SE) realizará o 2° Festival Estadual Nossa Arte, cujo tema será “Sergipanidade”. O evento acontecerá no auditório da Biblioteca Epiphanio Dória, localizada na Rua Vila Cristina, no bairro 13 de Julho, em Aracaju. Esta celebração, que contará com apresentações de arte, teatro, poesia e dança pelas unidades das APAEs do estado, é uma oportunidade única para destacar os talentos artísticos das pessoas com deficiência.

O festival, que é patrocinado pela Apae Brasil, tem como objetivo proporcionar visibilidade e reconhecimento às habilidades únicas dos participantes, promovendo um ambiente mais inclusivo e valorizando a diversidade cultural e artística de Sergipe.

Mônica Souza, presidente da FEAPAES-SE, destaca a importância do evento: “O Festival Nossa Arte é mais do que uma simples celebração. Ele representa um agente transformador, que evidencia e constrói um ambiente mais inclusivo, onde cada pessoa, independente de suas habilidades, tem a oportunidade de florescer e contribuir plenamente para o tecido social de Sergipe. Através do tema ‘Sergipanidade’, estamos homenageando não apenas a nossa história e cultura, mas também a rica diversidade de nossos 75 municípios.”

A logomarca do Festival, pensada e elaborada dentro da cultura sergipana, é uma representação visual das principais manifestações folclóricas e culturais do estado. O mapa de Sergipe, preenchido com a bandeira do estado, inclui elementos como Parafuso, Reisado, Cacumbi, Barco de Fogo, Cangaceiro e o tradicional Forró, todos símbolos das tradições culturais e sociais que moldam a experiência coletiva do que é ser sergipano.

“Acreditamos que a construção da ‘Sergipanidade’ reside na fé das tradições e rituais que permeiam a vida cotidiana, seja nos costumes populares ou eruditos, nos locais venerados pela comunidade, nas expressões culturais e nos eventos festivos que renovam constantemente a essência do que é pertencer a Sergipe,” acrescenta Mônica Souza.

O 2° Festival Estadual Nossa Arte promete ser um evento marcante, celebrando a arte, inclusão e solidariedade em solo sergipano. Todos estão convidados a se juntar a nós nesta celebração única, que não só destaca os talentos excepcionais dos participantes, mas também fortalece o espírito comunitário e a valorização da diversidade cultural de Sergipe.

Serviço:

Evento: 2° Festival Estadual Nossa Arte

Tema: Sergipanidade

Data: 14 de junho

Horário: 14h

Local: Auditório da Biblioteca Epiphanio Dória, Rua Vila Cristina, 13 de Julho, Aracaju

Realização: Federação das APAEs do Estado de Sergipe (FEAPAES-SE)

Patrocínio: Apae Brasil

Junte-se a nós nesta celebração da arte e inclusão!

Foto assessoria

Por Marcelo Carvalho