23ª edição do Motofest promete reunir milhares de motociclistas em Aracaju

Aracaju se prepara para receber, entre os dias 30 de outubro e 1° de novembro, a 23ª edição do Motofest, tradicional encontro cultural de motociclistas que se consolidou como um dos principais eventos do calendário da capital sergipana.

Realizado pelos empresários Renan Tavares e Augusto Pinheiro, com apoio da Prefeitura de Aracaju e do Governo de Sergipe, o Motofest acontece na Praça de Eventos da Orla de Atalaia e deve atrair cerca de 8 mil participantes, vindos não apenas de todo o Nordeste, mas também de estados do Sudeste, Centro-Oeste e do Pará.

O grande destaque da programação é a exposição de motos customizadas e Big Trail, reunindo máquinas de alta performance e design diferenciado. As montadoras Honda, Yamaha, BMW e Bajaj estarão presentes como expositoras, trazendo ao público alguns dos modelos mais desejados do mercado e reforçando a vocação do evento como uma verdadeira mostra cultural das duas rodas.

Além da exposição das motos, o público contará com mais de 10 shows musicais, que serão anunciados nos próximos dias, promovendo integração entre motociclistas, turistas e a comunidade local.

“O Motofest é um espaço de celebração cultural do motociclismo, que une confraternização, música e a paixão pelas motos. Cada edição movimenta a economia, fortalece o turismo e oferece novas experiências ao público”, ressaltam os organizadores.

Aberto ao público, o evento valoriza ainda ações sociais e culturais, consolidando-se como um encontro de referência nacional para motociclistas e entusiastas.

Serviços

Onde: Praça de Eventos da Orla de Atalaia, Aracaju (SE)

Quando: 30 de outubro a 1° de novembro

Destaque: Exposição de motos Customizadas e Big Trail

Programação: Mais de 10 atrações musicais (a serem divulgadas)

Realização: Renan Tavares e Augusto Pinheiro

Acesso: Livre

Texto Osanilde Oliveira – -foto Joseph Lima