24 anos depois, município de Pedro Alexandre volta a ter um prefeito reeleito

O pleito eleitoral do município de Pedro Alexandre foi finalizado sem grandes surpresas. Deu o esperado: Yuri Andrade (Progressistas) foi reeleito com mais de 700 votos de diferença para o seu principal adversário, Lázaro de Abraão (MDB), e sagrou-se o primeiro prefeito reeleito em 24 anos.

O último e, até então, único político a atingir tal feito foi Petrônio Gomes, eleito em 1996 e reeleito em 2000. Desde 1996, o município passou a ser governado por uma alternância de poder camuflada, que sempre esteve sob o controle da família Gomes.

Foi Yuri o responsável pela quebra dessa dinastia em 2020. Naquele ano ele já havia entrado para a história e garantido ao município de Pedro Alexandre a inserção em uma nova fase política de democracia e soberania popular.

A nova vitória do jovem progressista é fruto da uma gestão aprovada pela maioria da população, com êxito na política de segurança público e no avanço em diversas áreas.

A tranquilidade de Pedro Alexandre, que chegou a ficar mais de dois mil dias sem qualquer registro de homicídio, somado às obras realizadas nesses quatro anos, bem como a garantia de direitos e implantação de novos, a exemplo do pagamento do 13º para os servidores públicos, foram tratados como os principais trunfos da vitória.

Texto e foto Daniel Rezende