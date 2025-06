25ª Cavalgada de Santo Antônio reforça tradição e movimenta São João de Estância

A Cavalgada de Santo Antônio, em sua 25ª edição, reafirmou neste domingo (15) a força da tradição equestre no município de Estância (SE). Após um intervalo de quatro anos, o evento voltou a integrar a programação oficial do São João estanciano, celebrada ao longo de 30 dias com atrações artísticas, culturais e manifestações da cultura popular nordestina.

De acordo com Joaquim Dantas (Comissão Organizadora), a cavalgada reuniu cavaleiros e amazonas de toda a região Sul do Estado, além de municípios vizinhos. O percurso iniciou-se em frente ao Colégio Premem, passando por pontos tradicionais da cidade até a Igreja da Santa Cruz. Ao som do cantor Zé Luiz Vaqueiro, que liderou o trajeto, o cortejo atraiu grande público mesmo sob chuva, que não desanimou os participantes.

A cavalgada representa mais do que um encontro de adeptos do mundo equestre. É uma celebração que remonta ao passado agropecuário da cidade, onde caminhos rurais eram percorridos por vaqueiros e mascates. Hoje, esses mesmos trajetos são ressignificados em manifestações culturais que fortalecem a identidade local e mantêm viva a memória dos antigos moradores.

Estância preserva com orgulho a prática das cavalgadas, símbolo de sua história rural. A atividade integra um calendário junino reconhecido pela diversidade, que inclui forró, trios pé de serra, quadrilhas, apresentações folclóricas, atrações artísticas e expressões da cultura imaterial.

A paixão pelas cavalgadas está enraizada na alma nordestina. Em muitos municípios, o evento é aguardado com entusiasmo por toda a comunidade, que se une em torno do cavalo como elemento de tradição, festa e pertencimento. São encontros que misturam devoção, música, convivência e respeito ao modo de vida sertanejo.

Por Genilson Máximo – Fonte: SECOM