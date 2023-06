Dia do Orgulho LGBTQIA+ e evento universitário trará reflexões

Comemorado no dia 28 de junho, o Dia do Orgulho Internacional LGBTQIA+ tem trazido reflexões sobre o tema em várias partes do mundo. Em Aracaju (SE), a Universidade Tiradentes, por meio do curso de Serviço Social, também contribuirá com o debate.

No dia 27, às 19h, acontecerá a live ‘Reflexão sobre as lutas da população LGBTQIA+’ com o diretor do Centro de Referência em Direitos Humanos LGBTQIA+ da SSP/SE, Helenilton Dantas Martins. O momento será transmitido pelo YouTube. As inscrições devem ser feitas pelo Sistema Magister.

“O palestrante tratará das principais demandas recebidas pelo centro de referência, sobretudo, na verificação e atuação em casos de discriminação LGBTIfóbica e/ou violência que tenha por fundamento a orientação sexual e/ou identidade de gênero, além de enfatizar a necessidade de lutar pela consolidação das políticas públicas para a população LGBTQIA+ e enfrentamento à LGBTfobia”, explica o coordenador operacional do curso de Serviço Social da Unit, professor Dr. Rony Rei.

“Participe deste encontro onde você poderá saber e debater sobre um dos mais importantes movimentos em favor do reconhecimento e respeito à população LGBTQIA+. Conhecer mais sobre essa luta, é um excelente passo contra a desinformação”, convida.

Palestrante

Helenilton Dantas Martins é subtenente da Polícia Militar de Sergipe, graduação em Serviço Social e diretor do Centro de Referência em Direitos Humanos LGBTQIA+ da Secretaria de Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE). “Esse lugar de fala autoriza o nosso convidado a tratar do tema e, com isso, o curso de Serviço Social da Unit se qualifica ainda mais ao receber essa referência no tema”, afirma o coordenador.

Asscom Unit