2ª edição do Citros Show Nordeste acontece nos dias 14 e 15 de agosto

Evento aberto ao público contará com palestras voltadas ao setor de citricultura

Destaque na produção agropecuária de Sergipe, a citricultura será o tema central da 2ª edição do Citros Shows Nordeste. O evento, que acontecerá nos dias 14 e 15 de agosto, reunirá produtores, empresários, pesquisadores e autoridades para debater panorama, desafios e estratégias para o desenvolvimento do setor em todo o país. As atividades serão realizadas na sede da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Sergipe (Aease), localizada no bairro Jardins, zona sul da capital.

O Citros Shows Nordeste contará com um ciclo extenso de palestras. Entre os diversos temas, estão o papel do Nordeste na citricultura, a posição do Brasil na citricultura mundial, o uso de ferramentas digitais para o aprimoramento da citricultura, os desafios na produção de frutas cítricas e a qualidade das frutas para o processo industrial. A medida em que reúne pequenos, médios e grandes produtores, especialistas, além de fornecedores de insumos e equipamentos, o evento também fomenta o networking e prevê a geração de mais de R$ 2 milhões em negócios.

A programação da 2ª edição do evento também inclui homenagens com a entrega de títulos de Honra ao Mérito e de Personalidade no Agro. Serão homenageados o governador de Goiás, Ronaldo Caido, pela contribuição ao agronegócio brasileiro; o pesquisador da Embrapa Orlando Sampaio Passos pela contribuição à sustentabilidade da citricultura brasileira; o Fundo de Defesa da Citricultura (Fundecitrus) pelo trabalho desenvolvido no país; e o produtor e viveirista Joel Santos Araújo.

O acesso ao Citros Show Nordeste é gratuito e não necessita de inscrições prévias. O evento é uma realização da empresa Campos de Lima Consultoria, empresa sediada em Araraquara (SP), que atende citricultores nos estados de São Paulo, Bahia, Sergipe, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Rio de Janeiro, com projetos de plantio e orçamentários, além de consultoria em alta produtividade.

Citricultura em Sergipe

Em Sergipe, a citricultura representa 81% das exportações. Os produtores derivados do setor também são destaque na economia sergipana. O suco de laranja, por exemplo, segundo pesquisas do Observatório de Sergipe, liderou as exportações no estado no ano de 2022. Já no ano de 2023, Sergipe respondeu por 99% do valor de exportações nordestinas de suco de laranja. Atualmente, Sergipe se mantém como o quinto produtor nacional de laranja e o segundo do Nordeste.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

Quarta-feira (14/08)

08h45 – 9h15 – Solenidade de abertura

9h15h – 09h45 – Solenidade de homenagens

Abertura do ciclo de palestras

9h45 – 10h20 – Novas fronteiras da citricultura brasileira e o papel do Nordeste – Consultor Eng.º Agr.º José Hugo Campos de Lima

10h20 – 10h50 – Novidades de pesquisa da Fundecitrus e estimativa de safra – Silvio Lopes – Doutor em Fitopatologia (Fundecitrus).

10h50 – 11h – Momento Empresa – Corteva

11h às 12h – Visita à exposição

12h – Almoço

13h45 – 14h15 – Uso de glicinatos na agricultura moderna – Eng.º Agrônomo Wagner Pereira Félix, químico e bioquímico, Doutor em Biologia Vegetal (UNIVASF).

14h25 – 15h – Desafios de produção para frutas de mesa – Eng.º Agr.º Pedro Luiz Favero Filho (gerente de produção agrícola AlfaCitrus)

15h- 15h40 – Importância na rotação correta de inseticidas na citricultura – Eng.º Agr.º Wellington Ivo Eduardo – Doutor em Entomologia (Fundecitrus).

15h50 – 16h – Momento empresa – Sumitomo Chemical

16:h – 16h30 – O papel do Brasil na Citricultura Mundial – Eng.º Agr.º Gilberto Tozatti – Grupo de Consultores em Citros (GCONCI).

16h30 – Visita aos stands e Happy Hour.

Quinta-feira (15/08)

08h45 – 9h15 – O uso de aminoácidos a favor da produtividade – Ricardo Carreon (CEO da Plantivo)

9h15 – 9h35 – Relação Fabricante x Distribuição x Cliente – Eng.º Agr.º Leonardo Finardi de Carli (especialista em Comércio e Marketing na Citricultura.)

9h35 – 9h45 – Momento empresa – Syngenta

09h45 – 10h05 – Ferramentas digitais e aprimoramento da citricultura – Eng.º Agr.º Fabio Makoto Okuno (diretor agrícola da empresa Okuma Citrus)

10h05 – 10h15 – Momento empresa – Citrus Pro

10h15 – 10h35 – Qualidade de frutas para o processo industrial, desafios para à citricultura nordestina – Daniela Kharfan (gerente de pesquisa e desenvolvimento da JBT FoodTech)

10h35 – 10h45 – Visão do citricultor no quesito gestão – Luiz Fernando Faria (LFM Citrus).

11h – 12h – Visita a exposição

12h – 14h – Almoço

14h – 14h30 – Pilares da Gestão no Agronegócio – José Antônio Martins Monteiro (CEO da Agropecuária Feanbe/ JAMM Cigar)

14h30 – 14h45 – Espaço empresa – Helm

14h45 – 15h15 – Segurança das mudas cítricas na formação de um projeto (Jessica Araújo (Sergipe Citrus)

15h15 – 15h45 – Importância dos porta enxertos para a nova citricultura: ações da Embrapa – Dr. Walter Soares (Embrapa)

15h45 – 16h – Espaço empresa – Solo Sagrado

16h – 16h30 – Rastreabilidade alimentar, realidade sem volta – Eng.ª de Alimentos Heidy Milan (coordenadora de Qualidade e Certificações na PariPass)

16h30 – 17h – Novas tecnologias para aplicação de defensivos na citricultura – Eng.º Agr.º Dr. Júnior Gouveia.

17h – Encerramento e happy hour nos stands patrocinadores

