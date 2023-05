2ª Edição do Desafio Uódi acontece nos dias 12 e 13 de maio em Aracaju

O que já era bom ficou ainda melhor. A 2ª Edição do Desafio Uódi acontece nesta semana em Aracaju, nos dias 12 e 13 de maio, e a promessa é de um grande e belo evento, afinal as inscrições já estão esgotadas e a expectativa dos competidores está a todo vapor. A competição será mais uma vez no centro de treinamento Oca, que fica na Rua Lourival Chagas, 129, no Grageru. A entrega dos kits para os participantes começa na quinta, 11/05, das 14h às 21h, e segue na sexta, 12/05, das 9h às 12h e das 13h às 17h.

“Preparamos um evento de alto nível do jeito que o público e os competidores merecem. A entrada para assistir custa apenas RS 10 onde parte desse valor será revertido para compras de alimentos e produtos para doação para pessoas carentes. Com certeza quem for verá um espetáculo dentro e fora do box, desde a abertura temática com iluminação e efeitos especiais até as disputas com grandes nomes da modalidade”, destaca Hugo Gardin, organizador do evento.

São 170 atletas de Sergipe e de outros estados do Nordeste que já começam a competir na sexta, 12, após o briefing e a abertura oficial que inicia às 18h, com desafios interestaduais e nas categorias Iniciante, Intermediário, Master e Desafio RX. A disputa pode ser individual, em dupla ou em trio.

A estrutura do evento contará com arquibancada para o público, telão para transmissão, praça de alimentação, espaço para recovery muscular dos atletas e estandes dos patrocinadores. A premiação será composta por troféus, medalhas, brindes dos patrocinadores e valor em dinheiro.

Foto assessoria

Por Felipe Martins