2º dia da VISTA-SE tem Rica de Marré e Yan Acioli como destaque

A feira segue com a sua programação até domingo, 1º de dezembro

O segundo dia da Vista-SE contou com a presença de grandes nomes do universo fashion, como a influenciadora Rica de Marré e o renomado stylist Yan Acioli. Ambos participaram de um talk show que encantou o público ao compartilhar suas trajetórias de sucesso e experiências no setor da moda.

Para a influenciadora Rica de Marré, “é muito gratificante participar de um evento como este, que fala de moda, porque é exatamente o que eu falo. E, principalmente, por ser aqui no nordeste, em Aracaju, cidade vizinha de onde eu sou. Essa é a primeira edição e, estar aqui fazendo a estreia deste evento incrível que fomenta o empreendedorismo, é muito gratificante.

Além das palestras, o segundo dia do evento foi marcado por desfiles de moda que apresentaram as últimas tendências do setor. As passarelas do evento, que busca valorizar a moda local e regional, foram tomadas por criações de estilistas locais, que trouxeram propostas inovadoras, com foco no regionalismo, explorando as texturas, cores e formas que prometem dominar as próximas temporadas.

Outro destaque da noite foi o stylist Yan Acioli, que expressou a sua felicidade por participar da Vista-SE. “Eu já imaginava que o evento seria dessa grandeza. Eu estou muito feliz em fazer parte deste evento que concilia moda local com a moda global. Para mim, é muito especial. Estou muito feliz de estar aqui”, comentou.

A Vista-SE cumpre o seu papel de fortalecer a cadeia produtiva da moda no Estado, capacitando empreendedores, conectando-os com as últimas tendências do mercado, promovendo o networking entre os diversos agentes do mercado e incentivando o empreendedorismo local.

A feira representa um marco importante para a moda no Estado. A corretora de imóveis, Alexandra Carlos, esteve presente no segundo dia da feira e destacou: “Eu gostei muito do evento, pois mostra o que o estado tem a oferecer para as pessoas daqui e para as pessoas de fora. Isso é muito interessante para a evolução do próprio estado. É muito importante.”

Confira a programação do último dia da Vista-SE:

Dia 01/12 (domingo)

14h – Abertura da Feira

17h – Palestra: “Como ter uma loja de moda que vende e fideliza.” – Roze Prado

18h – Desfile: C JANDAIS – Aracaju

18h15 – Desfile: OXINTTY – Polo Itabaianinha

18h30 – Palestra: “Como organizar a vitrine da sua loja em datas comemorativas.” – Luiza Brugger

19h45 – Desfile: CASA RICHELIEU – Tobias Barreto

20h – Desfile: ROSA CHICK – Polo Itabaianinha

20h30 – Palestra: “O Novo Consumidor do Futuro.” – Dudu Bertholini

21h30 – Encerramento

Ascom Sebrae – Foto: Jouis Fotografias