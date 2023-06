2º Recital Junino do SergipePrevidência e Funcap acontece nesta segunda, 12

Com o objetivo de apresentar o terceiro produto oficial do Programa Melhor Idade, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe (SergipePrevidência) e a Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) realizarão o 2º Recital Junino nesta segunda-feira, dia 12, às 19h, no Teatro Tobias Barreto. O 2º Recital contará, também, com a apresentação da banda da Polícia Militar.

Desenvolvido pelo SergipePrevidência, o Melhor Idade transforma o espaço do órgão em um Centro de Convivência Multidisciplinar, para os aposentados, seus dependentes previdenciários e pensionistas do Governo do Estado.

O Melhor Idade disponibiliza serviços em áreas diferenciadas da Previdência, a exemplo dos Projetos do CoralPrev, DançaPrev e TerapiaPrev, com a proposta de contribuir para o bem-estar e oportunizar momentos de bem-estar, lazer, socialização e desenvolvimento de habilidades.

O que: 2º Recital Junino do SergipePrevidência

Data: 12 de junho, segunda-feira, 19h

Local: Teatro Tobias Barreto (Avenida Presidente Tancredo Neves, 2209 – Inácio Barbosa, Aracaju/SE)

Foto Erick O’Hara

Por Flávia Nunes