2º Simpósio Sergipano de Câncer de Mama reunirá referências da oncologia e mastologia

Segundo Simpósio Sergipano de Câncer de Mama reunirá referências da oncologia e mastologia do Brasil em agosto

Evento debaterá avanços na medicina para a prevenção, o diagnóstico e o tratamento da doença por meio de experiências e estudos clínicos científicos

Pelo segundo ano consecutivo, Aracaju sediará o Simpósio Sergipano de Câncer de Mama, evento que discutirá avanços na medicina e na ciência para a prevenção, diagnóstico e tratamento da doença. A edição de 2024 acontecerá no dia 17 de agosto, no Vidam Hotel (Orla de Atalaia) e reunirá renomados especialistas da mastologia, oncologia, radiologia de Sergipe, Bahia, Minas Gerais e São Paulo. O 2º Simpósio Sergipano de Câncer de Mama é uma organização da Sociedade Brasileira de Mastologia – Seccional Sergipe (SBM-SE) com apoio da Escola Brasileira de Mastologia.

Para a edição de 2024, o evento vem com uma maior abrangência para todos aqueles que integram a cadeia de tratamento de câncer de mama. As mesas redondas contarão com profundos debates científicos, estudos de casos e abordagens técnicas sobre ‘radiologia mamária’, ‘rastreamento ideal do câncer de mama’, ‘diagnóstico das lesões mamárias’, ‘planejamento cirúrgico’, ‘tumores luminais’, ‘tumores triplo negativo’, ‘cirurgia upfront ou QT neoadjuvante’, ‘oncoplastia’, ‘implantes mamários e alternativas para reconstrução’, ‘reconstrução pré-peitoral para implantes’, dentre outros.

Dentre os palestrantes de renome nacional e internacional estão os médicos Fabrício Brenelli (São Paulo), Fábio Bagnoli (São Paulo), Henrique Couto (Minas Gerais), Rodrigo Guindalini (Bahia), Arthur Acciolly Rosa (Bahia), Carolina Argolo (Bahia), Renata Cangussu (Bahia), além de vários profissionais de excelência no tratamento do câncer de mama de Sergipe.O 2º Simpósio Sergipano de Câncer de Mama tem a comissão organizadora composta pelos médicos Aline Valadão, presidente da SBM – SE, Thiers Deda Gonçalves, vice-presidente da SBM – SE, Thatiane Oliveira, presidente da Comissão Executiva, e Karina Ferreira, presidente da Comissão Científica.

De acordo com a presidente da SBM-SE, a médica mastologista Aline Valadão, o 2º Simpósio agregará a participação ativa de todos profissionais que estão cada vez mais empenhados no cuidado do paciente através do tratamento humano e acolhedor aliado aos avanços científicos e tecnológicos da medicina.

“É preciso falar sobre Câncer de Mama durante todo o ano e 2º Simpósio Sergipano de Câncer de Mama dará continuidade ao êxito da primeira edição. Será um dia de intensas atividades científicas com grandes nomes da área médica, pesquisadores e especialistas do nosso país e de conhecimento internacional, proporcionando um ambiente de troca de conhecimentos e discussões dos avanços no diagnóstico, no cuidado e tratamento do câncer de mama. Teremos aulas expositivas, apresentação de casos científicos, mesas redondas e abordagem de pautas científicas. Cada caso é único, cada paciente tem uma história. Estudar de forma científica os diagnósticos e os tratamentos agregam positivamente e cada vez mais no diagnóstico precoce e no cuidado dos nossos pacientes”, afirma Aline Valadão.

Todas as informações como palestrantes e programação científica do 2º Simpósio Sergipano de Câncer de Mama estão disponíveis no site simposiocancermama-se.com.br.

Foto assessoria

Por Acácia Merici