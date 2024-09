3 exposições para você apreciar e se encantar com a  cultura

Exposições ‘Guardiões da Vida’, ‘Manguetons’ e ‘Grandes Mestres da Arte Popular’ revelam a riqueza da cultura nordestina

Mostras integram a programação da Semana de Arte, Design e Arquitetura de Aracaju (SADA) e seguem em cartaz até o dia 23 de setembro

Três exposições exaltam a pluralidade das artes nordestinas e ganham destaque durante a 1ª edição da Semana de Arte, Design e Arquitetura de Aracaju (SADA). ‘Guardiões da Vida’, ‘Manguetons’ e ‘Grandes Mestres da Arte Popular’ seguem em exibição até o dia 23 de setembro na Galeria Mário Brito, localizada na Rua Vila Cristina, 148, bairro São José. O acesso é gratuito e o público tem a oportunidade de apreciar os talentos de Anselmo Rodrigues, Nino Karvan e de artistas populares icônicos, como o sergipano Beto Pezão.

Guardiões da Vida

Em celebração aos 50 anos de sua relação com a arte, o sergipano Anselmo Rodrigues brinda o público de todas as idades com uma série de esculturas, pinturas e xilogravuras. A exposição intitulada ‘Os guardiões da vida: a realidade mágica de Anselmo Rodrigues’ emana um colorido e um brilho singulares e reflete o momento atual do artista.

“Depois de muitas andanças pelo mundo, agora cheguei e enxuguei toda história em uma exposição que tem bastante escultura, pintura e xilogravura. É toda a minha trajetória como artista retratada em um trabalho que foi preparado com muito carinho para os apreciadores das artes”, declara Rodrigues.

Manguetons

A exposição do artista visual, cantor e compositor Nino Karvan contempla obras em cerâmica inspiradas no ecossistema do mangue. Esta é a terceira mostra individual do artista que, além da música, tem a cerâmica como uma antiga paixão.

“O visitante pode esperar a total entrega de um artista em seu trabalho. Venho fazendo experimentos com essa matéria-prima há mais ou menos dois anos e, em cada obra tem um pouco da minha alma, através de uma explosão de formas e cores, que muitas vezes nos passam despercebidas, mas que nos arrebatam quando dedicamos um tempo, um olhar mais apurado”, relata.

Arte Popular – Tradição e Ancestralidade

A exposição coletiva ressalta a riqueza da arte popular nordestina, onde tradição e ancestralidade se encontram nas mãos de mestres artesãos. Cada obra, seja em madeira ou no barro, carrega em si a essência do Nordeste e sua herança cultural única.

“Nessa mostra, os visitantes têm a oportunidade de explorar a beleza e a profundidade da arte popular, onde cada obra é uma expressão da identidade e da história que moldam a alma de um povo”, afirma o curador de arte e galerista, Mário Britto.

A exposição reúne obras de Beto Pezão, Sil de Capela, Marcos de Sertânia, Daniel Lau, Marcos de Nuca, Jaime Nicola, Antônio Pimpo, Mestre Manuel, Edson Batista, Cida Lima, Mazinho Santana, Neguinha e Nannai.

Sorteio

