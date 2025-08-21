Grito de Excluídos: ‘Cuidar da casa comum e da democracia é luta de todo dia’

No dia 7 de setembro, após o desfile do primeiro bloco de escolas, o 31º Grito dos Excluídos e Excluídas vai ocupar a Avenida Barão de Maruim, em Aracaju, na luta contra a criminalização do movimento sindical em Sergipe, na luta por moradia digna, pela reforma agrária, pela redução da jornada de trabalho sem redução de salário, pelo fim da escala 6×1, pela taxação das grandes fortunas, por políticas para a população em situação de rua, contra o Arcabouço Fiscal, contra a Reforma Administrativa e pela revogação das Reformas Trabalhista e da Previdência.

‘Cuidar da casa comum e da democracia é luta de todo dia’ é o mote do 31° Grito dos Excluídos e Excluídas que no dia 7 de setembro vai sair da Praça da Catedral Metropolitana, em Aracaju. A concentração está marcada para as 9hs da manhã, onde vai acontecer o Ato Inter-religioso do 31° Grito dos Excluídos e das Excluídas.

Na terça, dia 19 de agosto, o movimento sindical de Sergipe se reuniu com a Secretaria de Estado da Educação para discutir a entrada do Grito na Avenida. Ficou definido que a entrada será após o primeiro bloco de escolas, entre as 11h30 e 12h.

Além das pautas de luta já citadas, a pauta principal nesta edição do Grito é a luta em defesa da soberania nacional brasileira.

CUT e movimentos sociais convocam o povo brasileiro a ir às ruas no dia da Independência defender a soberania nacional e dizer não à extrema direita que defende o tarifaço de Trump contra os interesses do País.

Por Iracema Corso