37ª edição da Feirinha da Gambiarra, realizada em Aracaju, movimenta a cidade

Desde 2012, o evento celebra a produção local com uma programação para todos os públicos e promove encontros entre artistas, expositores e sergipanos

A 37ª edição da Feirinha da Gambiarra foi realizada neste domingo, 18, no Parque da Sementeira, em Aracaju, reunindo arte, gastronomia, música e empreendedorismo criativo em um só lugar. Com uma programação voltada para todos os públicos, a Feirinha se consolidou mais uma vez como uma vitrine da produção cultural e do fomento ao empreendedorismo sergipano. Com entrada gratuita e a doação de um absorvente, a edição contou com uma programação musical com o projeto de palco aberto, que dá oportunidade para que artistas locais se apresentem e tenham espaço de visibilidade musical dentro do estado, além das apresentações de DJ Ssandes, Circo Rueda, Bob Lelis e a Rural do Forró.

A feira contou também com uma ampla variedade de expositores oferecendo produtos autorais, que iam desde peças de roupas e decoração até itens de artesanato e culinária local. A edição realizada no Parque da Sementeira, foi cuidadosamente pensada para acolher todas as idades, favorecendo a circulação de famílias, jovens e turistas. Segundo a idealizadora do projeto, Isabelle Ribeiro, a proposta da Feirinha é fomentar a economia criativa por meio da criação de um espaço para o surgimento de novas marcas e o apoio a marcas que já existem. “Fazemos isso desde 2012 e agora chegamos a mais uma edição, apoiando a instituição Ciclo Fraterno, o que fazemos em todas edições, que é adotar uma instituição, desta vez, que trata da pobreza menstrual. A Feirinha da Gambiarra é um caldeirão cultural, com tudo ao mesmo tempo, música, área para crianças, gastronomia e expositores”, destacou.

O casal de cariocas, Márcia Silva e Vagner Silva, de 57 e 58 anos, respectivamente, conheceram a Feirinha da Gambiarra em outubro de 2023 e, junto com seu filho, participaram da edição. Agora que residem em Sergipe, retornaram para participar de mais uma edição. “Hoje, lemos que teria mais uma edição e nos animamos para vir. Comprei duas camisas com estampas que representam o estado de Sergipe, o que para nós foi bastante interessante. E o legal é que parece que a Feirinha aumentou e está bem bacana”, completou Márcia.

Layres Pedral, 32 anos, foi uma das expositoras da Feirinha da Gambiarra e destacou a importância do evento como um potencial para o crescimento da economia. “Sou dona da Ohana Aju. Esta é a terceira vez que participo com minha marca, que traz em sua identidade estampas em camisas e bonés que remetem ao Nordeste e a Sergipe de forma geral. A Feirinha é um grande suporte para nós, empreendedores, até porque muitos acabam conhecendo nossas marcas aqui”, disse.

Filipe Santos, 27 anos, frequenta a Feirinha há algumas edições e ressaltou como o evento consegue reunir públicos diferentes, que vão com o objetivo de conhecer e comprar produtos, comer e assistir às apresentações. “A última edição que eu participei foi na Orla de Atalaia, e eu acho a Feirinha muito interessante, com as manifestações artísticas e a maneira como abrange todas as culturas sergipanas e de outros lugares, como a última apresentação, que foi de uma poeta de Salvador. Então, eu acho muito importante esse espaço que a Feirinha da Gambiarra oferece aos artistas locais e de fora também”, destacou.

Bob Lelis, 51 anos, foi um dos artistas que se apresentaram na 37ª edição da Feirinha da Gambiarra e, embora fosse sua primeira vez subindo ao palco, destacou que frequenta a Feirinha desde 2012. “Enquanto artista, acho a Gambiarra um projeto muito bom, que mobiliza todos os setores da economia, tanto cultural quanto criativa. Hoje estou na parte cultural, vim fazer um show com a Rural do Forró e estou muito feliz”, finalizou.

Em todas as edições, a Feirinha da Gambiarra se propõe a apoiar uma instituição com doações realizadas pelos participantes em cada edição do evento. Desta vez, ao adotar o projeto Ciclo Fraterno, que trabalha a temática da pobreza menstrual em Sergipe, a 37ª edição da Feirinha conseguiu arrecadar cerca de 589 pacotes de absorventes para serem distribuídos posteriormente.

