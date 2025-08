3ª Edição do Congresso de Câncer de Pulmão reúne equipe de profissionais da Rede Primavera

No mês em que é comemorado o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Pulmão, a cidade de Aracaju sediou nos dias 01/08 e 02/08, no Centro de Convenções do Vidam Hotel, a terceira edição do Congresso Alagipe de Câncer de Pulmão. O evento, patrocinado pelo Centro de Oncologia da Rede Primavera, tem se consolidado como referência na área a cada edição, com o objetivo de compartilhar informações e conhecimentos a todos os médicos e profissionais da saúde que atuam no Tratamento e Prevenção de Neoplasias Pulmonares. Cerca de 200 participantes, 17 palestrantes de várias partes do país, e um palestrante internacional da Universidade de Harward, nos Estados Unidos, Dr. Biagio Ricciuti, estiveram reunidos com o intuito de discutir novos de casos da doença com equipe multiprofissional, abordar limitações tecnológicas e contribuir para a disseminação de novas práticas e tratamentos.

Os casos de câncer de pulmão devem aumentar 65% no Brasil, e a mortalidade pode crescer até 74% até 2040. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), somente em 2025, o Brasil deve registrar cerca de 32 mil novos diagnósticos (14 mil em mulheres e 18 mil em homens). Um dado preocupante que reforça a importância de debater o assunto. “Discutir os avanços, as novas terapias com toda a sociedade, é de fundamental importância para que possamos oferecer o que há de melhor para os pacientes. A sobrevida de quem é diagnosticado em estágios avançados passou, em média, de oito meses para seis anos. O desafio é realmente diagnosticar precocemente”, ressaltou o presidente do Congresso e coordenador do Centro de Oncologia da Rede Primavera, Dr. Michel Fabiano Alves, que aproveitou o momento para agradecer a todos os participantes por acreditarem nesse projeto.

O pneumologista e gerente da UTI´s da Rede Primavera, Dr Ricardo Leite, também esteve presente ao congresso. Ele enfatizou que a troca de experiências, de conhecimentos, promovem um diálogo enriquecedor com o objetivo de cuidar cada vez melhor dos pacientes com diagnósticos mais precisos.

Atenta às palestras, a integrante da comissão científica do congresso e oncologista da Rede Primavera, Dra. Ana Clara Sousa, disse que o congresso foi inspirador e fundamental, uma vez que possibilita discussões, pesquisas e estudos inovadores que irão se reverter em resultados positivos nos tratamentos. “É muito bom ter a Rede Primavera presente em um evento como esse, fortalecendo nossos pacientes de câncer de pulmão para que sejam cada vez melhor cuidados”, concluiu.

Texto e foto Assessoria