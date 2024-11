3º ENCONTRO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS DE SE REÚNE PRINCIPAIS NOMES DO SETOR PARA DEBATER QUALIFICAÇÃO

Encontro será realizado nos próximos dias 6 e 7, no auditório do TCE-SE, em Aracaju; Entre os palestrantes convidados estão o presidente da CMB, Mirocles Veras; o presidente da FBH, Adelvanio Morato; o superintendente da ONA, Péricles Cruz; e o secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri

A importância dos hospitais filantrópicos para a sustentabilidade do sistema de saúde e os caminhos para avançar na qualificação dos atendimentos prestados por essas unidades são temas que permearão os debates durante o 3º Encontro dos Hospitais Filantrópicos, Santas Casas e Entidades Beneficentes de Sergipe.

O evento, promovido pela Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Sergipe (Federase), e organizado pela Viva+ Editora, Eventos e Comunicação, vai reunir, nos próximos dias 6 e 7, no auditório do Tribunal de Contas do Estado (TCE-SE), em Aracaju, os principais nomes do setor, numa programação que prevê mais de 20 palestras, além de momentos estratégicos de conexão e network.

Com o tema central “Desafios para a Qualificação e a Sustentabilidade dos Hospitais Filantrópicos”, o encontro visa explorar as principais demandas e soluções para a assistência hospitalar do país, abordando temas essenciais como acreditação de serviços, sustentabilidade financeira e ambiental, financiamento, judicialização e liderança em saúde, entre outros. Entre os palestrantes convidados estão o presidente da Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Brasil (CMB), Mirocles Veras; o presidente da Federação Brasileira de Hospitais (FBH), Adelvanio Morato; o superintendente da Organização Nacional de Acreditação (ONA), Péricles Cruz; e o secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri.

“Estamos trabalhando há alguns meses para promover este importante encontro, que contará com a participação de grandes especialistas do setor. Queremos que este evento seja um marco para a saúde em nosso estado e que, principalmente, ajude a fomentar avanços em nossa rede de hospitais filantrópicos, através da troca de conhecimentos, do impulsionamento de parcerias e de aprendizados que se reflitam em atendimentos mais qualificados e humanizados para a população”, frisa presidente da Federase, Carolina Teixeira.

De acordo com ela, o encontro merece destaque pela relevância das instituições sem fins lucrativos no atendimento à saúde no Brasil. Em todo o país, existem mais de 1.800 hospitais filantrópicos em funcionamento, com a maioria situada em cidades do interior. Hoje, esses estabelecimentos respondem por cerca de 50% dos atendimentos de média complexidade e 70% da alta complexidade do Sistema Único de Saúde (SUS). “Em Sergipe, a Federase, que é associada à CMB, representa nove instituições filantrópicas distribuídas pelo estado, que juntas somam mais de mil leitos”, acrescenta Carolina Teixeira.

Programação

Para debater a importância da rede filantrópica no SUS, o presidente da Confederação Nacional das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos (CMB), Mirocles Veras vai palestrar no primeiro dia de programação. A mesa vai abordar o cenário dos hospitais filantrópicos no país e as estratégias para redução das cirurgias eletivas.

“Esse é um tema essencial para o momento atual e esperamos contribuir com o debate e com a troca de experiências para o aperfeiçoamento de nossa rede de hospitais filantrópicos”, destaca o presidente da CMB, Mirocles Veras.

Outro painel que é aguardado com expectativa diz respeito à palestra da deputada federal e integrante da Frente Parlamentar de Apoio às Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, Katarina Feitosa (PSD/SE). A parlamentar vai falar sobre a atuação da Frente, em Brasília, e das conquistas já obtidas pelo colegiado em favor da saúde e dos hospitais filantrópicos do país.

Também no primeiro dia de encontro o membro do Conselho de Administração da FEHOSP Federação dos Filantrópicos do Estado de São Paulo e presidente da Santa Casa de Chavantes, Anis Ghattas Mitri Filho falará sobre: “Tabela do SUS Paulista: Construção Fehosp e Governo de São Paulo para garantir a sustentabilidade dos filantrópicos no estado”. O painel vai discutir como o estado de São Paulo tem conseguido avançar na parceria entre a gestão pública e os hospitais filantrópicos para garantir o custeio de serviços realizados pela rede pública.

Merecem ainda destaque as palestras do superintendente da Organização Nacional de Acreditação (ONA), Péricles Góes da Cruz, e da consultora técnica do Ministério da Saúde, Hortência Hellen de Azevedo, que apresentará a nova Rede Alyne, estratégia do Governo Federal para reduzir a mortalidade materna e neonatal. O evento será encerrado com a palestra do secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, que irá abordar a importância das instituições filantrópicas.

Federase

Fazem parte da rede de estabelecimentos representados pela Federase em Sergipe: Hospital Cirurgia; Hospital São José; Hospital e Maternidade Santa Isabel; Hospital São Pedro de Alcântara (Capela); Hospital Nossa Senhora da Conceição (Lagarto); Hospital São Luiz Gonzaga (Itabaianinha); Fundação Médica Santa Cecília (Aquidabã); Hospital Nosso Senhor dos Passos (São Cristóvão); e Maternidade Zacarias Júnior (Lagarto).

Por Felipe Nabuco

Foto ascom TCE